Затянувшаяся битва за замороженные россйские активы разгорается вновь

By Aleksandar Djokic

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит Евросоюзу использовать 90% доходов от замороженных в Европе российских активов для закупки оружия для Украины через фонд Европейского фонда мира.

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Одной из ключевых мер, принятых международным сообществом в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, стало замораживание российских активов за рубежом.

Это решение рассматривалось как часть более широкого пакета санкций, призванных остановить российскую агрессию с самого ее начала. Введение экономических санкций против России и ее элиты, прицельный удар по их финансовым ресурсам, виделся способом одновременно осудить агрессию и оказать давление на агрессора.

Однако, поскольку конца войне не видно, а рудиментарную структуру российской экономики, основанной на сырьевых ресурсах, не разрушить одним ударом, вопрос о том, как использовать замороженные активы, по-прежнему стоит перед Западом - и особенно перед Брюсселем, поскольку бóльшая часть замороженных средств находится в ЕС.

Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Peterson Institute for International Economics и Bruegel, вице-президент по внешней политике Киевской школы экономики, объясняет, что замораживание активов было оправдано: "Россия не соблюдает правила мировой финансовой системы и, следовательно, не должна получать выгоды".

И мера эта оказалась довольно эффективной, поясняет Рыбакова: "Она существенно ограничила возможности для маневра российских политиков. Прямым следствием этой меры стало то, что на следующий день после ее объявления Банк России прекратил интервенции на российском рынке для поддержки рубля и был вынужден повысить ставки и ввести жесткий контроль за движением капитала", сказала она в интервью Euronews.

Активы, замороженные после февраля 2022 года, охватывают широкий спектр финансовых инструментов и имущества. Среди них - банковские счета, недвижимость, акции, облигации, предметы роскоши, а также различные инвестиции, принадлежащие российским компаниям и олигархам.

Кроме того, речь идет об активах Центробанка на сумму около 275 миллиардов евро, размещенных в ЕС, США, Японии и Канаде.

Изъять или ссудить проценты

Однако сложности, связанные с замороженными активами, их структурой, налогообложением и препятствиями для перманентного изъятия, представляют собой многогранную проблему в сфере международных финансов и дипломатии.

Лишь осложняет ситуацию то, что российские средства сегодня используются в качестве инструмента в "подковёрной" борьбе оппонентами в демократических политических системах.

Например, в Палате представителей Конгресса США продолжаются дебаты, в ходе которых спикер, республиканец Майк Джонсон 8 марта предложил использовать замороженные российские средства в качестве залога для предоставления Украине необходимого оружия - вместо того, чтобы выделять эти средства Киеву в качестве иностранной помощи. Общая сумма замороженных активов России в США составляет около 67 млрд евро.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон подошёл к проблеме аналогичным образом, заявив 6 марта, что его страна готова предоставить Украине средства, соответствующие сумме замороженных активов России в Великобритании, или около 32 млрд евро. Кэмерон также предположил, что замороженные средства можно рассматривать как залог и часть кредитного процесса.

Новые европейские предложения

Тем временем у ЕС есть свои планы относительно того, что делать с замороженными активами. Поскольку большая часть замороженных активов находится в Европе, а Бельгия - страна, где российский Центробанк хранил большую часть своих средств за рубежом, - ведущим институтам ЕС может быть неудобно самим арестовывать активы или использовать их в качестве залога.

Тем не менее Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложит Евросоюзу использовать 90% доходов от замороженных в Европе российских активов для закупки оружия для Украины через фонд Европейского фонда мира.

По словам Борреля, он предложит перечислить оставшиеся 10 % в бюджет ЕС, чтобы использовать их для укрепления потенциала украинской оборонной промышленности. Он представит это предложение странам-членам блока в среду 20 марта, перед официальным саммитом лидеров ЕС в четверг и пятницу.

Изъятие процентов с замороженных средств является законным и менее рискованным для Брюсселя, чем прямая конфискация самих активов. Как пояснил Зак Мейерс, замдиректора Центра европейских реформ: "Эти проценты юридически принадлежат не России, а бельгийскому депозитарию ценных бумаг Euroclear".

Идея ведущих институтов ЕС заключается в том, чтобы обойти юридические риски, которые может вызвать прецедент ареста основного капитала, и присвоить только доходы Euroclear от замороженных резервов с помощью специального налога. "Euroclear в 2023 году заработает примерно 4,4 млрд евро на 19 млрд евро замороженных активов", - добавил Мейерс.

Российская сторона не осталась в стороне от обсуждения вопроса об активах во многих западных столицах. Вместо этого она использовала свой собственный противовес аресту активов - так называемые "симметричные меры", которые сводятся к национализации западного частного инвестиционного капитала, оставшегося в России.

Среди западных компаний, чьи активы уже национализированы российским государством, - финская Fortum, немецкая Uniper и датская Carlsberg. "У нас замороженных активов не меньше, чем у Запада", - заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью российским государственным СМИ 24 февраля 2024 г.

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Российские активы французской Danone были изначально также переданы в управление Росимуществу. Однако в среду 20 марта стало известно, что крупнейшую в стране молочную компании «Danone Россия» поделят между собой семья Рамзана Кадырова и молочная компания «Вамин Татарстан». Как отмечает The Bell, они заплатят французским владельцам бизнеса в шесть раз меньше рыночной стоимости.

Хотя одним из главных контраргументов против ареста замороженных активов - не путать с арестом процентов, которые замороженные средства приносят со временем, - было опасение нарушить иммунитет суверенных активов стран в соответствии с международным правом, захваченный западный частный капитал, удерживаемый за выкуп в России, на практике оказывается очень мощным сдерживающим фактором.

Это может быть еще одним показателем того, что российское руководство пошло ва-банк, поскольку вторжение в Украину фактически разорвало большинство связей с Западом, как политических, так и экономических. Большинство экспертов сходятся во мнении, что Кремль использует слабые места западной демократической системы, основанной на законах, сам при этом не считаясь ни с международным правом, ни с какими-либо другими правовыми обязательствами.

С другой стороны, Запад все еще пытается сдержать военную кампанию России со связанными за спиной руками, опасаясь пересечь красные линии, очерченные стабильными законами и глобальными финансовыми институтами. Как эффектно заключила г-жа Рыбакова: "Риск ответных мер со стороны России уже далеко позади. Слишком поздно говорить о риске пожара, когда дом уже практически сгорел".