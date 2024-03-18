ЦАХАЛ проводит рейд в больнице Аш-Шифа в секторе Газа

By Euronews

Армия обороны Израиля проводит операцию в больнице Аш-Шифа, где по данным разведки, находится штаб ХАМАС. Сообщается об арестах.

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Израильские военные проводят рейд в больнице Аш-Шифа в секторе Газа. ЦАХАЛ заявляет, что по данным разведки, боевики ХАМАС использовали медицинское учреждение в качестве своего штаба. Когда военные подошли к больнице, боевики вступили с ними в перестрелку. Через несколько часов в армии заявили, что комплекс взят под контроль. Десятки людей, в числе которых предполагаемые террористы, арестованы.

В минувшее воскресенье сотни палестинцев в Газе ждали распределения продовольственной помощи. Люди скопились у почти разрушенного здания штаб-квартиры БАПОР в Газе.

Особенно тяжелые условия - в северной части сектора Газа.

Бассам аль-Шафри , житель Газы:"Мы здесь страдаем. Мы дошли до того, что готовы уже есть просто муку. Мука – это не еда. Мы едим сухой хлеб. Но в любом случае, слава Аллаху за все".

Гуманитарные организации заявляют, что доставка грузов по суше на большую часть сектора Газа практически невозможна из-за израильских ограничений и продолжающихся боевых действий.

Газа Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Шольц призвал к скорейшему прекращению боевых действий в секторе Газа, которое позволило бы освободить заложников и в то же время обеспечить доставку в анклав гуманитарной помощи.