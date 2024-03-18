Генсек НАТО: "Выборы в России не были ни свободными, ни честными"

В ходе визита в Тбилиси Йенс Столтенберг осудил проведение Москвой "выборов" на оккупированных территориях Украины и Грузии и поддержал территориальную целостность закавказской республики. Путь в НАТО, по словам генсека, для Тбилиси лежит через демократические реформы.

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Выборы в России "не были ни свободными, ни честными", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Тбилиси в ходе своего турне по Закавказью.

На пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе глава Североатлантического альянса подчеркнул, что организация Кремлём псевдоголосования на оккупированных территориях Украины и Грузии "абсолютно незаконна". Такую же позицию занял и грузинский МИД, раскритиковавший открытие участков в самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии.

США, ЕС, Великобритания и другие страны также осудили электоральную кампанию Кремля.

"На нашей встрече мы также затронули вопрос безопасности в Чёрном море, который важен как для Грузии, так и для НАТО. Война России поставила под угрозу свободу судоходства и угрожала мировым поставкам продовольствия", – отметил Столтенберг.

"Но при нашей поддержке Украина дала отпор, уничтожив или повредив значительную часть Черноморского флота России. Успех Украины позволил ей возобновить перевозки зерна, которые жизненно важны для экономики и глобальной продовольственной безопасности", – добавил он.

"НАТО на вашей стороне"

Йенс Столтенберг также выразил мнение, что Тбилиси сталкивается с "очень сложными вызовами безопасности", учитывая "имперские амбиции" России, с которой бывшая советская республика, вела короткую войну в 2008 году.

Генсек НАТО повторно призвал власти страны продолжить проводить демократические реформы, которые, по его словам, идут рука об руку с евроатлантической интеграцией.

Правительство Грузии сталкивается с критикой ряда организаций в связи с политизацией медиасреды, олигархического влияния и проблем с верховенством закона. Оппозиция обвиняет правящую партию в том, что она поощряет авторитарный дрейф и играет на руку Владимиру Путину.

Стремление вступить в ЕС и НАТО закреплено в Конституции Грузии и поддерживается, согласно опросам общественного мнения, более 70% населения.

Перед Тбилиси Столтенберг побывал в Баку, а во вторник турне главы альянса продолжится в Армении.