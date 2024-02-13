Франция разоблачила российскую дезинформационную сеть в Европе

By Euronews

Отчет о деятельности сети веб-сайтов, распространяющих российскую пропаганду в европейских странах, опубликовала французская правительственная служба VIGINUM, которая отвечает за противодействие иностранному цифровому вмешательству.

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Французская правительственная служба VIGINUM, отвечающая за противодействие иностранному цифровому вмешательству, сообщила об обнаружении сети веб-сайтов, которые распространяют российскую пропаганду в Европе и США.

В отчете VIGINUM говорится, что сеть состоит по меньшей мере из 193 сайтов, часть из которых содержит в доменном имени слово "pravda".

На сайтах нет оригинального контента, они лишь массово ретранслируют публикации государственных СМИ РФ, сообщения с официальных сайтов различных учреждений, а также цитаты из аккаунтов российских политиков.

Отмечается, что основная цель - оправдание российского вторжения в Украину, демонстрация успехов России в войне и дискредитация украинского руководства. Зачастую это идеологически ориентированный, вводящий в заблуждение контент, пишут аналитики.

Власти Франции осудили "враждебные дезинформационные маневры".

В заявлении МИД страны говорится, что подобные попытки манипулировать информацией не помешают Франции оказывать поддержку Украине в условиях российского вторжения.

Представители министерства иностранных дел Франции заявили на брифинге для СМИ, что Россия активизировала действия по распространению недостоверной информации, которые направлены против на союзников Киева на Западе.

В понедельник, 12 февраля Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США опубликовал заявление, в котором говорится, что агентство "Африканская инициатива" с помощью российских спецслужб стремится ухудшить репутацию стран Запада в африканских государствах и улучить имидж РФ путем распространения дезинформации.

Западные страны неоднократно обвиняли Москву в использовании соцсетей и веб-сайтов для распространения ложной или вводящей в заблуждение информации. На встрече во Франции главы польского, немецкого и французского внешнеполитических ведомств объявили о создании совместного механизма реагирования на российские интернет-атаки.