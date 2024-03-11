Денежный тренд TikTok, который может спасти ваши финансы в этом году

Разумное бюджетирование может помочь экономным людям придерживаться своих финансовых целей, одновременно повышая уровень финансовой доступности и ослабляя табу на траты.

РЕКЛАМА

Экономия денег как никогда актуальна для большинства людей, ведь инфляция в Европе по-прежнему остается некомфортно высокой, а стоимость предметов первой необходимости стремительно растет.

Это привело к тому, что многие вынуждены сокращать расходы на предметы роскоши и второстепенные вещи, такие как походы в бары и рестораны, шопинг, путешествия и уход за собой вне дома.

Однако социальное давление, заставляющее делать эти вещи, во многих случаях все еще присутствует, особенно с учетом того, что социальные сети все еще создают впечатление, что все, кого вы знаете, продолжают жить свою "лучшую жизнь".

Кроме того, может быть неудобно и неловко отказывать друзьям и родственникам в посещении светских вечеринок и других мероприятий, на которые вы, возможно, не всегда хотите тратиться.

Последний тренд в TikTok — разумное бюджетирование, которое, как утверждается, позволяет вам вернуть контроль над своими финансами.

Придуманное комиком и писателем Лукасом Бэттлом, разумное бюджетирование захватило TikTok и другие социальные медиаплатформы в начале этого года. Речь идет о том, чтобы открыто и четко говорить о том, что у вас есть деньги, но вы не хотите их тратить.

Благодаря этому людям не только удается снять табу с обсуждения финансов, но и установить для себя твердые цели и границы.

"Быть аутентичным и иметь границы в том, как мы тратим деньги, а также уметь донести эту мысль до окружающих, приведет к тому, что мы будем экономить больше денег и выплачивать больше долгов", - говорит Алайна Фингал, владелица сайта по бюджетированию The Organised Money, как сообщает CNET Money.

Однако речь идет не о том, чтобы вообще никуда не ходить или отказываться от каждого приглашения в гости. Скорее, речь идет о том, чтобы отдать предпочтение тем, которые вы действительно хотите принять, а не тем, куда вас настойчиво зазывают окружающие, заставляя сказать "да".

"На нас оказывают сильное давление, заставляя тратить деньги, особенно когда вы постоянно видите рекламу множества товаров или образ жизни, который не очень-то и достижим", - сказал Бэттл в интервью CNBC.

"Давайте пошлем сигнал корпорациям об уровне инфляции в стране. Давайте займем позицию. Это не "мне не хватает". Это "я не хочу тратить"".

Почему вам стоит попробовать разумное бюджетирование?

Разумное бюджетирование подчеркивает, что вы открыто и без колебаний делитесь финансовыми целями и надеждами с людьми в вашей жизни. В каком-то смысле это также позволяет освободиться от общественных ожиданий, связанных с финансами и образом жизни, и расставить приоритеты в пользу собственных целей и потребностей.

Таким образом, отказываясь от светского мероприятия, вы можете точно объяснить, почему вы решили сэкономить эти деньги и на что бы вы предпочли их потратить.

Это могут быть как мелкие цели, например, накопить на особый случай или вещь, так и более крупные, такие как покупка дома или роскошный отпуск. Это также может быть приоритет других, более важных или срочных платежей, таких как ипотека, студенческий кредит и другие виды долгов.

Это также способствует формированию чувства финансовой общности и вовлеченности, поскольку позволяет разделить и признать, что большинство людей имеют долги, борются со стоимостью жизни или предпочитают придерживаться бюджета по разным причинам. Таким образом, снижается социальная изоляция и страх упустить что-то новое.

Кроме того, практика более открытого отношения к финансам в обществе может привести к появлению более общих целей, а также советов и планов по их достижению. Люди могут получить больше поддержки от друзей и семьи, но в то же время будут более ответственны перед самими собой, а значит, с большей вероятностью будут придерживаться своего бюджета.

В TikTok такие авторитеты, как Дженни Пак (@mohaewithjennypark) и Шанна Миллер (@shannatravels), лишь немногие из тех, кто делится своими советами по ведению бюджета, которые включают в себя максимальное использование пенсионных накоплений и аналоги направлений для путешествий - якобы более низкобюджетных и менее переполненных направлений.

Советы по разумному бюджетированию

Открытое составление бюджета может помочь вам справиться со всем - от выплат по студенческим кредитам до уплаты налогов и счетов по кредитным картам. Существует несколько способов практиковать его, например, предлагать друзьям встретиться за чашечкой кофе или поесть без алкоголя, чтобы сэкономить деньги на выпивке.

РЕКЛАМА

Некоторые люди также выбирают более бюджетные встречи, не связанные с дорогими ресторанами, например, пикники или прогулки в парке. Аналоги туристических направлений - еще один очень популярный способ, с помощью которого люди продолжают наслаждаться путешествиями, но по разумным ценам.

Когда речь идет о семье, разумное бюджетирование можно практиковать на ранних этапах, прививая детям здоровые финансовые привычки и ценности с раннего возраста. Четкие цели по сбережениям, как индивидуальные, так и семейные, также могут помочь, как и документирование своих расходов в блокноте или приложении, чтобы отслеживать траты.

Приносить свой обед на работу, отдавать предпочтение продукции супермаркетов или планировать прогулки в счастливые часы - все это может стать небольшими способами достижения ваших финансовых целей.

Однако важно не лишать себя общения слишком сильно, это может привести к изоляции и слабой мотивации, а также к тому, что вы рано сойдете с дистанции.

Также важно не разглашать подробности о своих личных финансах, например, сколько вы зарабатываете или сколько у вас есть сбережений. Кроме того, старайтесь не сравнивать себя с целями и успехами других людей.

РЕКЛАМА

Как социальные сети могут навредить вашим финансам?

Согласно исследованию, проведенному компанией SoFi, среди 1000 человек 74% респондентов заявили, что в 2022 году они покупали что-то, что видели в Instagram, TikTok или Facebook. Это значительно больше, чем 40% людей в 2017 году.

Более того, 56% людей признались, что более половины их онлайн-покупок были импульсивными, причем миллениалы оказались самой импульсивной группой покупателей.

С другой стороны, 12% респондентов поколения Z заявили, что никогда не покупают что-то импульсивно онлайн, 10% бумеров сказали то же самое.

Социальные сети могут быть очень полезны на пути к разумному бюджетированию, особенно благодаря нескольким задачам, таким как "Едим дома", которая позволяет сократить дорогостоящие счета в ресторанах.

Другие задачи и советы по экономии, такие как "52 недели", когда вы откладываете один евро в первую неделю и прибавляете по евро каждую неделю в течение оставшегося года, или "накопление наличности", когда вы откладываете деньги в конверты для разных категорий расходов, также довольно распространены.

РЕКЛАМА

Однако во многих случаях именно социальные сети могут стать причиной "финансового напряжения" людей, что приводит к сокращению бюджета. Иногда после чрезмерных трат в Интернете можно почувствовать, что установление границ между финансами и разумным бюджетированием - единственный выход, который у вас остается.

Открывая Instagram и регулярно видя фотографии друга, который каждый месяц путешествует по Европе, или ежедневные ужины в ресторанах в центре города за 100 долларов (91,81 евро) на человека, легко почувствовать, что поступать наоборот, откладывая больше денег на один ежегодный отпуск, - это не совсем "жизнь", - сказал CNBC Юваль Шуминер, генеральный директор приложения для составления бюджета Piere.

Это чувство неполноценности и страх упустить что-то стало еще сильнее благодаря таким тенденциям в образе жизни, как тихая роскошь, или вирусным продуктам, таким как чашки Stanley. Влияние социальных сетей может распространяться и на диктовку того, какую мебель, домашний декор, отдых или одежду вы должны иметь.

Из-за того, что это влияние затрагивает так много различных аспектов нашей жизни, бывает гораздо сложнее понять, где провести черту.

Однако в конечном счете все сводится к тому, чтобы жертвовать сегодняшним днем ради лучшего завтрашнего, к чему, похоже, сегодня все больше склоняются миллениалы и представители поколения Z.

РЕКЛАМА

Это также привело к тому, что в последние годы наиболее популярным контентом в области личных финансов стали советы по экономии и бюджетированию, а не советы о том, как быстро заработать деньги.

Оговорка: Эта информация не является финансовым советом, всегда проводите собственное исследование, чтобы убедиться, что она подходит для ваших конкретных обстоятельств. Также помните, что мы являемся журналистским сайтом и стремимся предоставлять лучшие руководства, советы и рекомендации от экспертов. Если вы полагаетесь на информацию, представленную на этой странице, то делаете это исключительно на свой страх и риск.