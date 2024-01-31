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Достижение чистого нуля: как круизная индустрия планирует более устойчивое будущее

Достижение чистого нуля: как круизная индустрия планирует более устойчивое будущее
Авторское право euronews
By Damon Embling
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Круизным компаниям нужны суда, работающие на альтернативных видах топлива, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа.

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В этом выпуске Focus репортёр Дэймон Эмблинг посетит итальянский прибрежный город Генуя, чтобы узнать, как круизная индустрия планирует курс на устойчивое развитие.

Марио Дзанетти, президент компании Costa Cruises, базирующейся в Генуе, расскажет Дэймону о задачах, которые стоят перед отраслью на пути к достижению нулевого уровня выбросов, а также о роли сектора в расширении использования альтернатив традиционному морскому топливу.

В прошлом году круизный лайнер MSC Euribia совершил первое путешествие с нулевым уровнем выбросов углекислого газа. Для символичного путешествия закупили 400 тонн биогаза.

Также Дэймон побывает в лаборатории технологической компании Ecospray и Университета Генуи, где исследователи работают над индустриализацией топливных элементов, способных улавливать до 90% выбросов углерода круизных лайнеров.

Мы услышим мнение Мари-Каролин Лоран, генерального директора Международной ассоциации круизных линий (CLIA) в Европе, акцентирующей внимание на важности установки берегового электричества для подключения круизных лайнеров. Это позволит судам сократить работу двигателей и снизить выбросы углерода на территории порта.

Заглянув в Брюссель, мы рассмотрим, какие усилия предпринимают в ЕС для снижения выбросов углерода в морском секторе. Речь идёт об использовании системы торговли квотами на выбросы (ETS) — схемы, устанавливающей цену на выбросы углекислого газа — и морской инициативы FuelEU, целью которой является постепенное снижение зависимости от традиционных видов топлива с 2025 года.

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