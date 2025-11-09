Субботний блэкаут в Киеве и Харькове, Украина атаковала объекты энергетики в двух областях РФ

В Украине устраняют последствия массированных российских ударов по объектам энергетики, предпринятых в минувшие двое суток.

Вечером в субботу массовое отключение света было зафиксировано в Киеве и Харькове. Украинские СМИ публиковали фото и видео погрузившихся в темноту улиц двух крупнейших городов.

По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, самая тяжелая ситуация наблюдалась в Харьковской, Полтавской, Донецкой областях, а из-за повторных вечерних атак - в Сумской и Черниговской.

В компании "Центрэнерго" сообщили о полной остановке генерации в двух ТЭС, питавших Киевскую и Харьковскую области.

"Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года", - говорится в сообщении компании в Facebook.

К утру воскресенья электричество в большей части пострадавших регионов начало возвращаться, однако компания "Укрэнерго" предупредила, что еще минимум два дня будет действовать график веерных отключений электроэнергии. При этом в Харькове на утро воскресенья метрополитен работал только в режиме укрытия.

Тем временем, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в числе целей ударов войск РФ были подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС. "Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе. Мы призываем к срочному созыву заседания Совета управляющих МАГАТЭ для реагирования на эти неприемлемые риски", - сказал Сибига.

Всего в ночь на субботу Россия запустила по Украине более 450 дронов и 45 ракет. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада усилить давление на Россию.

"На каждый удар Москвы по энергетике, которым они хотят навредить обычным людям перед зимой, должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике без исключений. До сих пор не под санкциями атомная энергетика России, до сих пор российский ВПК получает западную микроэлектронику, больше давления должно быть и по торговле нефтью и газом", - заявил Зеленский.

В ночь на воскресенье Россия атаковала Украину 69 ударными БПЛА, 34 из которых были подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ. О пострадавших не сообщается.

ВСУ в ночь на воскресенье ударили по объектам энергетики в Воронежской и Белгородской областях. Телеграм-канал Astra сообщает, что в Воронеже под удар попала ТЭЦ-1, питающая электричеством несколько районов города. Сообщается, что в ряде домов вечером в субботу пропадало электричество.

Губернатор области Александр Гусев написал, что "было решено приостановить подачу электроэнергии на некоторые территории города. Сейчас электроэнергия подается всем потребителям в штатном режиме".

В Белгороде была атакована ТЭЦ "Луч", из-за чего без света остались десятки тысяч жителей. Утром в воскресенье губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что "по итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода".