Познакомьтесь с японцем Токо: он вышел гулять в костюме собаки

"Это мое хобби", — рассказывает японец Токо про свое занятие. Он переодевается в костюм колли и выходит в нем гулять, а затем выкладывает видео об этом на YouTube-канал.

Японец потратил около 2 млн иен (около 12 800 евро) на сшитый на заказ костюм колли и ходит в нем на прогулку.

Мужчина, который называет себя Токо, надел гиперреалистичный костюм, чтобы осуществить мечту всей своей жизни. В своем канале на YouTube "I Want To Be An Animal" японец выкладывает видеоролики, в которых он катается по полу в костюме колли, пугает других собак и всячески ведет себя как лучший друг человека.

Последнее видео, в котором он впервые выходит на публику в костюме собаки, набрало на момент написания статьи более шести миллионов просмотров.

По словам Токо, видео было снято в прошлом году во время интервью немецкому телеканалу RTL. "К счастью, я получил разрешение на использование видео, поэтому выкладываю его в открытый доступ!" — написал он в описании к ролику.

В прошлом году Токо нанял японскую компанию Zeppet, известную созданием скульптур и моделей для кинофильмов, для изготовления костюма. На его создание ушло 40 дней.

Костюм колли, созданный компанией Zeppet YouTube - “I Want To Be An Animal”

"Мне больше всего нравятся четвероногие животные, особенно милые. Мне показалось, что большое животное, похожее на меня, было бы неплохим вариантом. Учитывая, что это реалистичная модель, я выбрал собаку, — рассказал он японскому изданию Mynavi. — Помню, как в выпускном классе я написал, что хочу быть собакой и гулять на улице".

Токо на первой прогулке YouTube - “I Want To Be An Animal”

Вполне предсказуемо, что после того, как видеоролики Токо стали распространяться в социальных сетях, он получил обратную связь: многие говорили, что ему следует обратиться к психотерапевту, а другие называли это фетишем.

Отвечая на комментарии, Токо заявил, что это не фетиш: "Мне просто грустно, что люди могут так думать. Я люблю животных и с удовольствием изображаю колли. Это мое хобби, и я буду продолжать его. Это делает меня счастливым, других людей тоже".