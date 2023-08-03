Познакомьтесь с японцем Токо: он вышел гулять в костюме собаки

"Это мое хобби", — рассказывает японец Токо про свое занятие. Он переодевается в костюм колли и выходит в нем гулять, а затем выкладывает видео об этом на YouTube-канал.
Японец потратил около 2 млн иен (около 12 800 евро) на сшитый на заказ костюм колли и ходит в нем на прогулку.
Мужчина, который называет себя Токо, надел гиперреалистичный костюм, чтобы осуществить мечту всей своей жизни. В своем канале на YouTube "I Want To Be An Animal" японец выкладывает видеоролики, в которых он катается по полу в костюме колли, пугает других собак и всячески ведет себя как лучший друг человека.
Последнее видео, в котором он впервые выходит на публику в костюме собаки, набрало на момент написания статьи более шести миллионов просмотров.
По словам Токо, видео было снято в прошлом году во время интервью немецкому телеканалу RTL. "К счастью, я получил разрешение на использование видео, поэтому выкладываю его в открытый доступ!" — написал он в описании к ролику.
В прошлом году Токо нанял японскую компанию Zeppet, известную созданием скульптур и моделей для кинофильмов, для изготовления костюма. На его создание ушло 40 дней.
"Мне больше всего нравятся четвероногие животные, особенно милые. Мне показалось, что большое животное, похожее на меня, было бы неплохим вариантом. Учитывая, что это реалистичная модель, я выбрал собаку, — рассказал он японскому изданию Mynavi. — Помню, как в выпускном классе я написал, что хочу быть собакой и гулять на улице".
Вполне предсказуемо, что после того, как видеоролики Токо стали распространяться в социальных сетях, он получил обратную связь: многие говорили, что ему следует обратиться к психотерапевту, а другие называли это фетишем.
Отвечая на комментарии, Токо заявил, что это не фетиш: "Мне просто грустно, что люди могут так думать. Я люблю животных и с удовольствием изображаю колли. Это мое хобби, и я буду продолжать его. Это делает меня счастливым, других людей тоже".