Блокада Ормузского пролива в субботу переросла в беспрецедентное обострение ситуации. Соединенные Штаты продолжили свою кампанию по блокировке иранских портов, а Иран, отказавшись от первоначального шага по открытию водного пути, открыл огонь по судну, пытавшемуся пройти через пролив.

Неразбериха вокруг критически важного узкого водного коридора грозит усугубить энергетический кризис, сотрясающий мировую экономику, и подтолкнуть две страны к возобновлению конфликта, даже несмотря на то, что посредники выразили уверенность в возможности достижения нового соглашения.

Иран снова установил полный контроль над Ормузским проливом из-за блокады иранских портов со стороны США. Об этом сообщил пресс-секретарь центрального штаба ВС исламской республики.

"Контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию, этот стратегически важный пролив находится под строгим контролем вооруженных сил", - говорится в заявлении иранского командования.

В штабе подчеркнули, что до тех пор, пока США не прекратят препятствовать проходу иранских судов, ситуация в Ормузском проливе будет оставаться под строгим контролем вооруженных сил Ирана.

Это заявление прозвучало утром после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что американская блокада "останется в полной силе" до тех пор, пока Тегеран не достигнет соглашения с США, в том числе по ядерной программе.

В Тегеране утверждают, что Вашингтон нарушил обещание, продолжая военно-морскую блокаду судов, следующих через Ормузский пролив в иранские порты и из них.

В субботу Центр морских торговых операций Великобритании сообщил, что два артиллерийских катера Корпуса стражей исламской революции Ирана открыли огонь по танкеру, проходившему через пролив. Как сообщается, танкер и экипаж находятся в безопасности, но судно и пункт назначения не были идентифицированы.

TankerTrackers.com сообщило, что суда, включая супертанкер под индийским флагом, были вынуждены развернуться в проливе после того, как по ним открыл огонь Иран.

Накануне Иран объявил о возобновлении судоходства по этой стратегически важной водной артерии после прекращения огня в Ливане.

Перспектива возобновления транзита поддержала фондовые рынки и вызвала оптимизм в Вашингтоне: президент Дональд Трамп заявил журналистам, что более широкое мирное соглашение между США и Ираном "очень близко", и добавил, что Тегеран согласился передать свои запасы обогащённого урана - это ключевой камень преткновения на переговорах.

"Мы его получим, войдя в Иран с массой экскаваторов", - сказал Трамп.

Иран, однако, опроверг эти заявления, подчеркнув, что его запасы обогащённого урана никуда не денутся.

Тегеран также предупредил, что если американские военные корабли начнут перехватывать суда, выходящие из иранских портов, Ормузский пролив может быть вновь закрыт.

"При продолжении блокады Ормузский пролив открытым не останется", - написал спикер меджлиса Мохаммад Багер Галибаф в сети X, добавив, что проход через пролив будет возможен только с разрешения Ирана.

"То, что они называют морской блокадой, неизбежно встретит соответствующий ответ Ирана", - заявил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи, назвав морскую блокаду "нарушением режима прекращения огня", о котором Тегеран договорился с Вашингтоном на две недели для проведения переговоров.

Однако в субботу Трамп вновь подтвердил, что намерен сохранить морскую блокаду Ирана, если мирное соглашение достигнуто не будет, хотя и дал понять, что открыт к продлению прекращения огня после его истечения в среду.

"Может быть, я и не продлю его, но блокада останется", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта Air Force One.