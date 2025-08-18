Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Боливия: нерешительный поворот вправо?

Кандидат в президенты Родриго Пас (в центре) обращается к сторонникам после того, как первые результаты показали, что он лидирует на президентских выборах в Ла-Пасе, Боливия, воскресенье, 17 августа 2025 г.
Кандидат в президенты Родриго Пас (в центре) обращается к сторонникам после того, как первые результаты выборов показали, что он лидирует на президентских выборах в Ла-Пасе, Боливия, воскресенье, 17 августа 2025 года. Авторское право  AP Photo/Natacha Pisarenko
Авторское право AP Photo/Natacha Pisarenko
Опубликовано
Кандидат от левых, правивших страной 20 лет, лишь на 6-м месте

В Боливии по результатам первого тура президентских выборов неожиданно лидирует кандидат-центрист Родриго Пас, набравший около трети голосов. На втором месте — экс-президент, представитель правых сил Хорхе Кирога.

Политики теперь встретятся во втором туре, который запланирован на 19 октября.

Родриго Пас, 17 августа 2025 г.
Родриго Пас, 17 августа 2025 г. AP Photo/Freddy Barragan

Эти результаты, по мнению наблюдателей, свидетельствуют о развороте избирателей вправо и катастрофическом падении популярности левых сил, которые правят Боливией уже 20 лет. Кандидат от правящих социалистов получил в первом туре лишь чуть больше 3% голосов.

Хорхе Кирога, 17 августа 2025 г.
Хорхе Кирога, 17 августа 2025 г. AP Photo/Freddy Barragan

В вину левым ставят, в первую очередь, неспособность остановить экономический спад. В Боливии в последние годы — двузначная инфляция, острая нехватка валюты и топлива. С другой стороны, избиратели явно недовольны и программой правых: центрист Родриго Пас критикует планы ввести жёсткую экономию, продать иностранцам права на разработку боливийского лития и обратиться к МВФ за кредитами.

