Боливия: нерешительный поворот вправо?

Кандидат от левых, правивших страной 20 лет, лишь на 6-м месте
В Боливии по результатам первого тура президентских выборов неожиданно лидирует кандидат-центрист Родриго Пас, набравший около трети голосов. На втором месте — экс-президент, представитель правых сил Хорхе Кирога.
Политики теперь встретятся во втором туре, который запланирован на 19 октября.
Эти результаты, по мнению наблюдателей, свидетельствуют о развороте избирателей вправо и катастрофическом падении популярности левых сил, которые правят Боливией уже 20 лет. Кандидат от правящих социалистов получил в первом туре лишь чуть больше 3% голосов.
В вину левым ставят, в первую очередь, неспособность остановить экономический спад. В Боливии в последние годы — двузначная инфляция, острая нехватка валюты и топлива. С другой стороны, избиратели явно недовольны и программой правых: центрист Родриго Пас критикует планы ввести жёсткую экономию, продать иностранцам права на разработку боливийского лития и обратиться к МВФ за кредитами.