Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что в его машину выстрелили 14 раз

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Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что в воскресенье четыре человека обстреляли его машину, когда он ехал на свою радиопрограмму. Он также сообщил, что нападавшие пытались устроить засаду и что они выстрелили по машине не менее 14 раз, не причинив никаких повреждений. Однако его водитель был ранен.

Así fue el intento de magnícidio que ocurrió a las 6:20 am en puertas de la novena en el municipio de Shinahota.Como cada domingo, nos dirigiamos a Lauca Ñ, para realizar nuestro programa dominical, cuando en puertas de la novena fuimos intersectados por dos vehículos, aparentemente, Tundras, del que bajaron 4 efectivos encapuchados y vestidos de negro con armas en la mano comenzaron a disparar. Posted by Evo Morales Ayma on Sunday, October 27, 2024

Бывший президент сразу же обвинил своего политического преемника Луиса Арсе в организации нападения. "Арсе станет худшим президентом в истории, пустить пулю в бывшего президента - это последняя капля", - сказал Моралес.

Политическое преследование?

Две недели назад генеральная прокуратура издала приказ об аресте Моралеса после того, как он отказался давать показания по обвинению в якобы имевшем место насилии над несовершеннолетним в 2017 году. Моралес тогда заявил, что этот приказ был частью "политического преследования" со стороны Арсе.

Президент Боливии и Моралес враждуют за контроль над расколотым правящим Движением к социализму (MAS) в преддверии президентских выборов в 2025 году.

Моралес обвинил Арсе в том, что тот ведет страну к "экономической катастрофе" и "строит" судебное дело, чтобы вывести его из президентской гонки. Арсе, в свою очередь, обвиняет Моралеса в "бойкоте" его администрации с целью сократить срок его полномочий ради "личных интересов".

Правительство Боливии пока никак не прокомментировало произошедшее.