Израиль прекращает любые контакты с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, заявил в четверг посол страны, назвав "возмутительным" решение внести Израиль в чёрный список за якобы совершённое сексуальное насилие в зонах конфликтов.

"С этим генеральным секретарём мы покончили", — заявил посол Дэнни Данон в видео, опубликованном в X.

"Решение внести Израиль в чёрный список и обвинить нас в использовании сексуального насилия как оружия войны — возмутительно", — сказал он, имея в виду готовящийся доклад офиса Гутерриша.

"Генеральный секретарь и его команда продолжают распространять ложь об Израиле. Помещать нас и террористов ХАМАС в один список — недопустимо".

МИД Израиля назвал включение страны в список ООН по сексуальному насилию "позорным и абсурдным".

Этот шаг "ещё одно свидетельство истинной природы ООН: политизированной и коррумпированной организации, которая отказалась от своих основополагающих принципов и сделала систематическое преследование Израиля своей главной задачей", — написал в X официальный представитель министерства Орен Марморштейн.

Представительство Израиля при ООН заявило, что не будет поддерживать никаких контактов с офисом генерального секретаря, пока Гутерриш остаётся в должности.

Представитель Гутерриша, срок полномочий которого на посту главы ООН истекает 31 декабря, сообщил, что в офисе знают о заявлениях Данона.

"С нашей стороны дверь генерального секретаря остаётся открытой", — сказал пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Ежегодный доклад генерального секретаря ООН о сексуальном насилии, связанном с конфликтами, обычно заранее передаётся соответствующим государствам до публикации.

В августе прошлого года в докладе предупреждалось, что Израиль может быть внесён в список сторон, подозреваемых или признанных ответственными за сексуальное насилие в условиях вооружённых конфликтов.

Военизированная группировка ХАМАС фигурирует в списке в связи с обвинениями в сексуальном насилии во время нападения 7 октября 2023 года на Израиль, а также в связи с предполагаемым жестоким обращением с заложниками.

ООН ссылалась на "достоверную информацию" о сексуальном насилии, которое, как утверждается, совершали израильские силы безопасности в отношении палестинцев в тюрьмах и других местах лишения свободы, отметив, что инспекторам ООН отказали в доступе в эти учреждения.

"Мы пригласили представителя ООН приехать в Израиль и проверить эти нелепые обвинения. Они решили не приезжать", — сказал Данон.

Палестинцы осматривают место удара израильской авиации в городе Газа, 26 мая 2026 года AP Photo

Отношения между ООН и Израилем достигли рекордно низкого уровня после беспрецедентного нападения ХАМАС в 2023 году, которое спровоцировало войну Израиля против Газы.

Израильские власти упрекают Гутерриша и других представителей ООН за критику разрушительных израильских ударов по Газе. В 2024 году глава ООН был объявлен в Израиле персоной нон грата.

Израиль также обвинил сотрудников агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР, UNRWA) в участии в нападении 2023 года.