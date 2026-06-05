8-9 июня Си Цзиньпин посетит Северную Корею впервые с 2019 года

Председатель КНР Си Цзиньпин отправится в Пхеньян с двухдневным государственным визитом, запланированным на понедельник 8 июня и вторник 9 июня, сообщили в пятницу власти обеих стран. Это будет его первый визит в КНДР за почти семь лет.

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Поездка состоится всего через несколько недель после того, как Си Цзиньпин по отдельности принял в Пекине президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Объявление о визите последовало также на следующий день после того, как Северная Корея представила новый объект по производству компонентов для ядерных бомб. По словам экспертов, этот шаг показывает, что лидер КНДР Ким Чен Ын стремится закрепить за своей страной статус ядерной державы накануне приезда Си Цзиньпина.

Во время посещения предприятия Ким Чен Ын объявил о планах наращивать ядерные силы страны «экспоненциальными темпами».

По данным военных Южной Кореи, новый ядерный объект представляет собой завод по обогащению урана.

В последние годы Ким Чен Ын сделал приоритетом развитие отношений с Россией, направляя войска и обычные вооружения в поддержку ее войны против Украины.

Однако в последнее время северокорейский лидер также активно сближался с Китаем, основным торговым партнером и главным поставщиком помощи для Северной Кореи.

Последняя встреча двух лидеров состоялась в сентябре в Пекине, где они пообещали оказывать друг другу поддержку и расширять сотрудничество.

Ким Чен Ын тогда прибыл в столицу Китая для участия в военном параде КНР вместе с другими зарубежными лидерами, в том числе Владимиром Путиным.