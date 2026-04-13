Опрос: канцлер Мерц - самый непопулярный глава правительства в мире

Исследователи из американского института изучения общественного мнения Morning Consult задались целью сравнить по популярности глав государств и правительств в 24 демократических странах и провели в них опрос взрослого населения.

По результатам, лишь 18% респондентов высказались в положительном ключе о президенте Франции Эммануэле Макроне, в то время как уровень неодобрения его деятельности составил 75 %.

Но первое место в "антирейтинге" принадлежит не ему, а канцлеру Германии, которым недовольны 76% граждан. Тем не менее 19 % респондентов заявили, что положительно оценивают его работу.

Недавний опрос, проведённый компанией Forsa по заказу RTL, дал аналогичные результаты: 78 % респондентов не устраивает работа Фридриха Мерца на посту главы немецкого правительства, 20 % - высказались одобрительно. Такая статистика вряд ли обрадует канцелярию.

Отвечая на вопрос Euronews, директор Forsa Манфред Гюльнер сказал: "Фридрих Мерц был одним из самых непопулярных игроков на политическом ландшафте Федеративной Республики ещё на старте своей активной политической деятельности, в начале 2000-х годов".

Даже после своего возвращения в политику, он не стал выигрывать в популярности. "Есть масса сомнений, претензий к нему, особенно у женщин, молодых избирателей и восточных немцев", - объясняет наш собеседник. "Избравшись десятым канцлером республики, он не смог избавиться от этого груза - напротив, за время его пребывания на посту этих претензий стало больше".

Федеральный канцлер Фридрих Мерц (ХДС) в Бундестаге, 25 марта 2026 года

Глава института изучения общественного мнения Insa Герман Бинкерт так объясняет причины в интервью Euronews: "Канцлер нарушил предвыборные обещания, тенденции экономического развития Германии по-прежнему негативные, многие видят, что их страна движется по нисходящей спирали".

"Ни буржуазно-консервативный, ни леволиберально-прогрессивный лагерь не удовлетворены политикой правящей коалиции", - говорит Бинкерт.

Эрдоган и Трамп в центре внимания

Согласно опросу, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган опередил Мерца по уровню популярности у себя в стране: он занял 9-е место в общем рейтинге.

Около трети опрошенных (36 %) заявили, что довольны его политической деятельностью. Ровно половина (50 %) турецких респондентов, напротив, не одобряют её. Однако неясно, как проводился опрос в Турции. Некоторые эксперты относят страну не к демократии, а к электоральной автократии.

Президент США Дональд Трамп в этом рейтинге чуть опередил Эрдогана, заняв 10-ю строчку

38 % американцев заявили, что довольны его работой. 57 %, - что недовольны. Опрос американского СМИ "The Economist" показывал схожие результаты: 37 % против 56 % .

Чуть выше показатели у премьер-министра Испании Педро Санчеса (38 % одобряющих против 57 % неодобряющих), премьер-министра Италии Джорджи Мелони (39 % и 55 %) и президента Аргентины Хавьера Милея (48 % и 49 %).

"Немцы вовсе не относятся к политическому руководству своей страны более скептически, чем другие народы", - говорит Гюльнер. "Другие канцлеры, такие как Конрад Аденауэр, Вилли Брандт и Герхард Шрёдер, пользовались высоким уровнем признания". "В этом отношении большое недовольство нынешним канцлером объясняется не общим скептицизмом немцев по отношению к своему политическому руководству, а исключительно личностью самого Мерца".

При всём этом, рейтинг у Фридриха Мерца ниже, чем у его предшественника - Олафа Шольца (СДПГ). Даже в самый неблагополучный период своего правления Шольц был значительно популярнее Мерца, согласно опросам: в середине июня 2024 года 28 % респондентов одобряли его работу на посту федерального канцлера. 67 % оценивали её как плохую.

Самым высоким показателем одобрения может похвастать премьер-министр Индии Нарендра Моди (70 %), за ним следуют президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён (63 %) и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (55 %).