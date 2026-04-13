Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Опрос: канцлер Мерц - самый непопулярный глава правительства в мире

Федеральный канцлер Фридрих Мерц (ХДС) в Федеральной канцелярии, Берлин, 9 апреля 2026 года
Федеральный канцлер Фридрих Мерц (ХДС) в Федеральной канцелярии, Берлин, 9 апреля 2026 года Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Laura Fleischmann
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Согласно опросу, по уровню одобрения в своей стране канцлер Германии значительно отстаёт от своих иностранных коллег. Аналитики связывают это не столько с самой работой Фридриха Мерца на посту, но с его личностными качествами.

Исследователи из американского института изучения общественного мнения Morning Consult задались целью сравнить по популярности глав государств и правительств в 24 демократических странах и провели в них опрос взрослого населения.

По результатам, лишь 18% респондентов высказались в положительном ключе о президенте Франции Эммануэле Макроне, в то время как уровень неодобрения его деятельности составил 75 %.

Но первое место в "антирейтинге" принадлежит не ему, а канцлеру Германии, которым недовольны 76% граждан. Тем не менее 19 % респондентов заявили, что положительно оценивают его работу.

Недавний опрос, проведённый компанией Forsa по заказу RTL, дал аналогичные результаты: 78 % респондентов не устраивает работа Фридриха Мерца на посту главы немецкого правительства, 20 % - высказались одобрительно. Такая статистика вряд ли обрадует канцелярию.

Отвечая на вопрос Euronews, директор Forsa Манфред Гюльнер сказал: "Фридрих Мерц был одним из самых непопулярных игроков на политическом ландшафте Федеративной Республики ещё на старте своей активной политической деятельности, в начале 2000-х годов".

Даже после своего возвращения в политику, он не стал выигрывать в популярности. "Есть масса сомнений, претензий к нему, особенно у женщин, молодых избирателей и восточных немцев", - объясняет наш собеседник. "Избравшись десятым канцлером республики, он не смог избавиться от этого груза - напротив, за время его пребывания на посту этих претензий стало больше".

Федеральный канцлер Фридрих Мерц (ХДС) в Бундестаге, 25 марта 2026 года Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

Глава института изучения общественного мнения Insa Герман Бинкерт так объясняет причины в интервью Euronews: "Канцлер нарушил предвыборные обещания, тенденции экономического развития Германии по-прежнему негативные, многие видят, что их страна движется по нисходящей спирали".

"Ни буржуазно-консервативный, ни леволиберально-прогрессивный лагерь не удовлетворены политикой правящей коалиции", - говорит Бинкерт.

Эрдоган и Трамп в центре внимания

Согласно опросу, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган опередил Мерца по уровню популярности у себя в стране: он занял 9-е место в общем рейтинге.

Около трети опрошенных (36 %) заявили, что довольны его политической деятельностью. Ровно половина (50 %) турецких респондентов, напротив, не одобряют её. Однако неясно, как проводился опрос в Турции. Некоторые эксперты относят страну не к демократии, а к электоральной автократии.

Президент США Дональд Трамп в этом рейтинге чуть опередил Эрдогана, заняв 10-ю строчку

38 % американцев заявили, что довольны его работой. 57 %, - что недовольны. Опрос американского СМИ "The Economist" показывал схожие результаты: 37 % против 56 % .

Чуть выше показатели у премьер-министра Испании Педро Санчеса (38 % одобряющих против 57 % неодобряющих), премьер-министра Италии Джорджи Мелони (39 % и 55 %) и президента Аргентины Хавьера Милея (48 % и 49 %).

"Немцы вовсе не относятся к политическому руководству своей страны более скептически, чем другие народы", - говорит Гюльнер. "Другие канцлеры, такие как Конрад Аденауэр, Вилли Брандт и Герхард Шрёдер, пользовались высоким уровнем признания". "В этом отношении большое недовольство нынешним канцлером объясняется не общим скептицизмом немцев по отношению к своему политическому руководству, а исключительно личностью самого Мерца".

При всём этом, рейтинг у Фридриха Мерца ниже, чем у его предшественника - Олафа Шольца (СДПГ). Даже в самый неблагополучный период своего правления Шольц был значительно популярнее Мерца, согласно опросам: в середине июня 2024 года 28 % респондентов одобряли его работу на посту федерального канцлера. 67 % оценивали её как плохую.

Самым высоким показателем одобрения может похвастать премьер-министр Индии Нарендра Моди (70 %), за ним следуют президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён (63 %) и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (55 %).

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

