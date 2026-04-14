Зеленский едет в Берлин. Там запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Президент Украины Селенский прибывает в Берлин.
Президент Украины Селенский прибывает в Берлин. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Franziska Müller & Euronews
Опубликовано Последние обновления
Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник приедет в Германию с государственным визитом, сообщили Euronews в украинских правительственных кругах. Его примет канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС).

На тот же день в Берлине запланированы немецко-украинские правительственные консультации. О темах обсуждения информации пока нет.

Ранее в понедельник Зеленский заявил на украинской ярмарке вооружений, что в ближайшие дни собирается поговорить с главами европейских государств и правительств о разработке совместной системы противовоздушной обороны.

"Я уверен, что Украина станет центральным компонентом европейской системы безопасности", - сказал украинский лидер. "Альтернатива очевидна: некоторые европейские страны в противном случае рискуют стать частью российской сферы влияния".

Во вторник немецкий министр обороны Борис Писториус примет своего украинского коллегу Михаила Фёдорова. В среду к ним также присоединятся глава Минобороны Великобритании Джон Хили и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Германия и Великобритания совместно возглавили Контактную группу по Украине в апреле 2025 года, остальные представители принимают участие в заседании в цифровом формате. Далее планируется совместная пресс-конференция в Министерстве обороны в Берлине.

Зеленский едет в Берлин. Там запланированы консультации между немецким и украинским правительствами