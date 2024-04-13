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Еврейские поселенцы разгромили палестинскую деревню

Деревня Эль-Мугайр в огне
Деревня Эль-Мугайр в огне Авторское право Скриншот видео AP/Mohammad Turkman
By Euronews
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Еврейские поселенцы напали на палестинскую деревню, Байден заявил, что США продолжат поддерживать Израиль на фоне угроз со стороны Ирана

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Группа еврейских поселенцев напала на палестинскую деревню Эль-Мугайр на Западном берегу реки Иордан. По меньшей мере один человек был убит, 18 получили ранения. Несколько зданий были сожжены. По данным израильских источников, поселенцы искали пропавшего 14-летнего израильского мальчика.

Такие нападения происходили и ранее и США уже вводили санкции против причастных к актам насилия. Несмотря на напряженность в отношениях с Израилем американский президент заявил, что США продолжат поддерживать и защищать его. Накануне израильские военные приняли командующего ЦЕНТКОМом США генерала Майкла Э. Куриллу, с которым обсудили варианты противодействия угрозам со стороны Ирана.

В пятницу США и ЕС ввели новый пакет санкций против палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и их вооруженных отрядов за "широкомасштабное сексуальное насилие" во время нападения на Израиль 7 октября. Обе группировки уже давно находятся в черном списке террористических организаций.

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