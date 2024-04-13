Еврейские поселенцы разгромили палестинскую деревню

By Euronews

Еврейские поселенцы напали на палестинскую деревню, Байден заявил, что США продолжат поддерживать Израиль на фоне угроз со стороны Ирана

РЕКЛАМА

Группа еврейских поселенцев напала на палестинскую деревню Эль-Мугайр на Западном берегу реки Иордан. По меньшей мере один человек был убит, 18 получили ранения. Несколько зданий были сожжены. По данным израильских источников, поселенцы искали пропавшего 14-летнего израильского мальчика.

Такие нападения происходили и ранее и США уже вводили санкции против причастных к актам насилия. Несмотря на напряженность в отношениях с Израилем американский президент заявил, что США продолжат поддерживать и защищать его. Накануне израильские военные приняли командующего ЦЕНТКОМом США генерала Майкла Э. Куриллу, с которым обсудили варианты противодействия угрозам со стороны Ирана.

В пятницу США и ЕС ввели новый пакет санкций против палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и их вооруженных отрядов за "широкомасштабное сексуальное насилие" во время нападения на Израиль 7 октября. Обе группировки уже давно находятся в черном списке террористических организаций.