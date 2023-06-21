Израильские поселенцы напали на палестинские деревни

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Волна насилия, охватившая Ближний Восток, не стихает. После атаки палестинцев на АЗС в Эли, поселенцы напали на палестинские деревни. Есть раненые и один убитый

Волна насилия, охватившая Ближний Восток, не стихает. В деревне Турмус-Айя на Западном берегу Иордана убит один палестинец, двенадцать получили ранения, в результате нападения еврейских поселенцев.

Это стало ответом на атаку палестинцев на заправочную станцию у поселения Эли, жертвами которой стали четыре израильтянина. Двое нападавших, члены военизированного крыла Хамас, были убиты.

Сообщается о нападениях поселенцев на Хувару и Аль-Луббан аш-Шаркию, и близлежащие деревни. Итог печальный: 34 палестинца ранены, сожжены десятки автомобилей.

Яакуб Авейс, глава городского комитета Аль-Луббан аль-Шаркия:"Вчера вечером от 400 до 500 поселенцев напали на главную дорогу. Они начали громить магазин строительных товаров, и полностью его разрушили. Затем они перешли к другому магазину. Они напали на дома, сломали ворота, почти полностью сожгли наше пшеничное поле. Затем они напали на этот район. Как вы видите, они полностью разрушили заправочную станцию, от дверей до бензоколонок".

После нападения в Эли израильское правительство сообщило о намерении возвести там тысячу новых домов. "Наш ответ на террор - нанесение сильных ударов и строительство на нашей земле", — говорится в заявлении властей.

В среду состоялись похороны четырех погибших израильтян: одному из них было 17 лет. На церемонию пришли десятки людей.

Эти палестинские школьницы простились со своей 15-летней одноклассницей. Она погибла в понедельник в Дженине, во время рейда израильских военных. Тогда были убиты семь палестинцев и десятки ранены. В ходе рейда ранения получили восемь израильских военнослужащих.