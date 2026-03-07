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Французский ж/д оператор SNCF, наконец, прорвался на рынок Италии

Сотрудники SNCF на станции Gare Montparnasse в Париже.
Сотрудники SNCF на станции Gare Montparnasse в Париже. Авторское право  Christophe Ena/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
Авторское право Christophe Ena/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Serge Duchêne
Опубликовано
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Французская компания SNCF, которой на национальном рынке противостоит, в частности, итальянская Trenitalia, выиграла апелляцию у местного сетевого оператора и сможет выполнять не менее 18 ежедневных железнодорожных рейсов в Италии

Французский государственный оператор железных дорог компания SNCF, которая еще в 2024 году заявила о своем желании выйти на рынок Италии, но была сдержана антимонопольными органами этой страны, наконец-то сможет совершить переход через Альпы.

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Как говорится в пресс-релизе итальянского антимонопольного органа (AGCM), национальный оператор Rete Ferroviaria Italiana (RFI) выделит "новому участнику" минимум 18 маршрутов движения поездов на высокоскоростных линиях (Турин/Милан/Рим - Турин/Милан/Венеция), гарантируя их стабильность в течение десяти лет, чтобы сделать выход нового оператора на рынок эффективным и устойчивым.

Стоит заметить, что в пресс-релизе название SNCF даже не упоминается (в решении суда - упоминается), речь идет только о "третьем участнике".

SNCF, которая в настоящее время работает в Италии только на международной линии Милан-Турин-Париж, станет вторым конкурентом местной компании Trenitalia после Italo (50% акций которой принадлежат судовладельцу MSC).

Вердикт стал кульминацией расследования, начатого AGCM в марте 2025 года по заявлению французского оператора, поданному летом 2024 года, о возможном злоупотреблении доминирующим положением и сосредоточенном на процедурах, введенных RFI для распределения пропускной способности в сети высокоскоростных железных дорог.

Антимонопольный орган признает это открытие_"значительным шагом вперед для рынка высокоскоростных железных дорог, поскольку оно способствует усилению конкуренции благодаря появлению третьего оператора и создает новые возможности для улучшения услуг, качества и конкурентоспособности на благо пассажиров_".

"SNCF Voyages Italia, дочерняя компания SNCF Voyageurs, приветствует это решение, но за этим первым шагом должны последовать другие условия, необходимые для обеспечения доступа к железнодорожным путям. Хотя решение Управления по конкуренции и рынку является шагом вперед, его недостаточно, чтобы позволить SNCF Voyages Italia реализовать весь свой промышленный план", - предупреждает группа, которая стремилась получить в общей сложности 26 железнодорожных путей.

Со своей стороны, Trenitalia раскритиковала это решение_, которое,_ по мнению властей, "в конечном итоге является карательным по отношению к действующему оператору".

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Представляя свою стратегию на 2024 год, SNCF Voyageurs заявила, что надеется в течение десятилетия занять 15-процентную долю итальянского рынка высокоскоростных поездов и перевозить десять миллионов пассажиров в год между Турином, Миланом, Римом, Неаполем и Венецией.

С TGV M оператор станет единственным, кто будет предлагать двухэтажные поезда, что означает на 40% больше вместимости, чем у присутствующих в Италии операторов Trenitalia и Italo, чьи высокоскоростные поезда имеют только один этаж. Заполнив свои поезда более чем 700 сидячими местами, SNCF Voyageurs считает, что сможет снизить цены в среднем на 20% на маршрутах, которые она обслуживает. А в течение 10 лет она намерена достичь доли рынка в 15%.

В Испании французской компании удалось завоевать большую долю рынка благодаря своему бюджетному предложению Ouigo, которое позволило снизить цены по сравнению с местной компанией Renfe и в 2025 году получить первую прибыль после четырех лет убытков.

Trenitalia, в свою очередь, в течение последних четырех лет ведет прямую конкуренцию с SNCF во Франции, предлагая маршруты из Парижа в Лион, Марсель и Милан, хотя они пока не приносят прибыли. Она также намерена конкурировать с Eurostar на маршруте Париж-Лондон под Ла-Маншем.

Дополнительные источники • AFP, Le Figaro, BFMTV

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