Украинские сапёры: на разминирование страны уйдет больше десятилетия

By Euronews

Наиболее заминированные регионы Украины - Донецкая, Харьковская и Херсонская области, говорят в Центре противоминной деятельности при Министерстве обороны страны.

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По данным украинского Центра противоминной деятельности, потребуется более 10 лет для того, чтобы разминировать пострадавшие от боевых действий районы страны.

На данный момент, по словам представителей центра, наиболее заминированные регионы Украины - Харьковская, Донецкая и Херсонская области.

Помощь в разминировании Киеву оказывают международные организации, в их числе - Датский совет по делам беженцев.

Саперы организации обезвредили около 400 взрывных устройств.

"Мины - это очень опасно. Вот эта [разминируемая] территория примыкает к селу Жерева и здесь живут люди, а это значит, что у них есть доступ к лесам и сельскохозяйственным угодьям", - объясняет руководитель организации Павел Сичкарчук.

Специалисты Датского совета по делам беженцев работают в Украине с 2014 года. После российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года совет значительно расширил свою деятельность, оказывая поддержку не только в разминировании, но и помогая людям, пострадавшим от войны.