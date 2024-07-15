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Украинские сапёры: на разминирование страны уйдет больше десятилетия

Разминирование территорий страны может занять более десятилетия, говорят украинские саперы
Разминирование территорий страны может занять более десятилетия, говорят украинские саперы Авторское право кадр из видео
Авторское право кадр из видео
By Euronews
Опубликовано
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Наиболее заминированные регионы Украины - Донецкая, Харьковская и Херсонская области, говорят в Центре противоминной деятельности при Министерстве обороны страны.

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По данным украинского Центра противоминной деятельности, потребуется более 10 лет для того, чтобы разминировать пострадавшие от боевых действий районы страны.

На данный момент, по словам представителей центра, наиболее заминированные регионы Украины - Харьковская, Донецкая и Херсонская области.

Помощь в разминировании Киеву оказывают международные организации, в их числе - Датский совет по делам беженцев.

Саперы организации обезвредили около 400 взрывных устройств.

"Мины - это очень опасно. Вот эта [разминируемая] территория примыкает к селу Жерева и здесь живут люди, а это значит, что у них есть доступ к лесам и сельскохозяйственным угодьям", - объясняет руководитель организации Павел Сичкарчук.

Специалисты Датского совета по делам беженцев работают в Украине с 2014 года. После российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года совет значительно расширил свою деятельность, оказывая поддержку не только в разминировании, но и помогая людям, пострадавшим от войны.

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