Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Смерть Квентина Деранка: политический «переворот» во Франции?

Жан-Люк Меленшон принимает участие в демонстрации, осуждающей военную операцию США в Венесуэле, Лион, 10 января 2026 года.
Жан-Люк Меленшон принимает участие в демонстрации, осуждающей военную операцию США в Венесуэле, Лион, 10 января 2026 года. Авторское право  AP Photo/Laurent Cipriani
Авторское право AP Photo/Laurent Cipriani
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Гибель ультраправого активиста может привести к политической изоляции крайне левых, которых подозревают в нападении

Во Франции через месяц должны состояться местные выборы, а через год — президентские, и на этом фоне политологи констатируют беспрецедентные перемены: в политической изоляции и под угрозой маргинализации оказались не ультраправые, как обычно, а крайне левые — партия «Непокорённая Франция» (LFI).

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

После убийства в Лионе ультраправого активиста Квентина Деранка среди задержанных оказался помощник депутата от LFI, а саму партию обвиняют в тесных связях с радикалами-антифа.

Глава ультраправого Национального объединения (RN, партии Марин ле Пен) Жордан Барделла прямо обвинил крайне левых в убийстве, а «Непокорённую Францию» назвал «идеологическим инкубатором для радикалов, которые создают атмосферу напряжённости и беспорядков и на улицах, и в парламенте».

Барделла призвал организовать вокруг LFI «санитарный кордон», не допустить её депутатов в органы власти.

Политологи считают, что для Национального объединения это отличный шанс показать, что они, ультраправые — далеко не самое радикальное движение во Франции.

По мнению Филиппа Моро-Шевроле, профессора Парижского университета политических наук, тенденция в общем была видна уже несколько лет:

«После последних выборов, в 2024 году, мы наблюдаем „нормализацию“ RN, в значительной степени контрастирующую с агитацией LFI. Сегодня отношение к RN совершенно иное: их больше не демонизируют, идёт нормализация, другими словами, Национальное объединение начинают воспринимать как „нормальную“ партию, которая уже является частью политического ландшафта».

Расколотые левые

А вот по образу «Непокорённой Франции» нанесён сильный удар. Многие политики левого спектра и без призыва Барделлы отказываются от союза с LFI во главе с Жан-Люком Меланшоном.

Рафаэль Глюксманн, депутат Европарламента от партии Place publique, называет такой союз «немыслимым». Отказывается от союза и бывший президент-социалист Франсуа Олланд.

Филипп Марльер, политолог из Калифорнийского университета, называет происходящее историческим сдвигом: «„Санитарный кордон“ для противодействия левой партии был бы немыслим всего несколько лет назад».

Впрочем, Марльер уверен, что за рамками французской политики, в мировой практике, происходящее вполне следует тенденции общей радикализации и поляризации политических движений. Во Франции же политическое насилие и без того имеет долгую историю.

Однако до сих по большей части его связывали с ультраправыми. Социолог Изабель Соммье в своей книге о политическом насилии во Франции пишет, что с 1986 года из 53 политических убийств почти 90% совершили именно ультраправые боевики.

Теперь же «Непокорённой Франции» придётся быстро корректировать свою стратегию, иначе, по мнению Филиппа Моро-Шевроле, крайне левым будет грозить окончательная маргинализация.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Убийство националиста в Лионе: 11 задержанных, штаб-квартиру LFI эвакуировали из-за угрозы бомбы

Убийство ультраправого активиста в Лионе: громкие аресты и поток дезинформации в соцсетях

Смерть Квентина Деранка: политический «переворот» во Франции?