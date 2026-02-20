Смерть Квентина Деранка: политический «переворот» во Франции?

Во Франции через месяц должны состояться местные выборы, а через год — президентские, и на этом фоне политологи констатируют беспрецедентные перемены: в политической изоляции и под угрозой маргинализации оказались не ультраправые, как обычно, а крайне левые — партия «Непокорённая Франция» (LFI).

После убийства в Лионе ультраправого активиста Квентина Деранка среди задержанных оказался помощник депутата от LFI, а саму партию обвиняют в тесных связях с радикалами-антифа.

Глава ультраправого Национального объединения (RN, партии Марин ле Пен) Жордан Барделла прямо обвинил крайне левых в убийстве, а «Непокорённую Францию» назвал «идеологическим инкубатором для радикалов, которые создают атмосферу напряжённости и беспорядков и на улицах, и в парламенте».

Барделла призвал организовать вокруг LFI «санитарный кордон», не допустить её депутатов в органы власти.

Политологи считают, что для Национального объединения это отличный шанс показать, что они, ультраправые — далеко не самое радикальное движение во Франции.

По мнению Филиппа Моро-Шевроле, профессора Парижского университета политических наук, тенденция в общем была видна уже несколько лет:

«После последних выборов, в 2024 году, мы наблюдаем „нормализацию“ RN, в значительной степени контрастирующую с агитацией LFI. Сегодня отношение к RN совершенно иное: их больше не демонизируют, идёт нормализация, другими словами, Национальное объединение начинают воспринимать как „нормальную“ партию, которая уже является частью политического ландшафта».

Расколотые левые

А вот по образу «Непокорённой Франции» нанесён сильный удар. Многие политики левого спектра и без призыва Барделлы отказываются от союза с LFI во главе с Жан-Люком Меланшоном.

Рафаэль Глюксманн, депутат Европарламента от партии Place publique, называет такой союз «немыслимым». Отказывается от союза и бывший президент-социалист Франсуа Олланд.

Филипп Марльер, политолог из Калифорнийского университета, называет происходящее историческим сдвигом: «„Санитарный кордон“ для противодействия левой партии был бы немыслим всего несколько лет назад».

Впрочем, Марльер уверен, что за рамками французской политики, в мировой практике, происходящее вполне следует тенденции общей радикализации и поляризации политических движений. Во Франции же политическое насилие и без того имеет долгую историю.

Однако до сих по большей части его связывали с ультраправыми. Социолог Изабель Соммье в своей книге о политическом насилии во Франции пишет, что с 1986 года из 53 политических убийств почти 90% совершили именно ультраправые боевики.

Теперь же «Непокорённой Франции» придётся быстро корректировать свою стратегию, иначе, по мнению Филиппа Моро-Шевроле, крайне левым будет грозить окончательная маргинализация.