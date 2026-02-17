Беларусь налаживает сотрудничество с "Талибаном"

Белорусские власти налаживают сотрудничество с Афганистаном. В понедельник Минск посетила делегация Национальной корпорации развития этой страны, являющейся ведущей афганской государственной компанией в области инфраструктуры и строительства.

Как сообщили в белорусском МИДе, на встрече с первым заместителем министра Сергеем Лукашевичем стороны обсудили "значительные перспективы для наращивания поставок в Афганистан белорусской техники, сельскохозяйственной и другой продукции, которая необходима для реализации крупных проектов развития".

По итогам встречи была достигнута договоренность об активизации контактов в сферах промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения и также образования, говорится в сообщении ведомства.

Афганистан, в частности, ищет новых поставщиков медпрепаратов, так как в ноябре власти "Талибана" объявили о прекращении многолетней зависимости от импорта лекарств из Пакистана. Этот шаг был предпринят после серии пограничных столкновений. Кроме того, министерство здравоохранения Афганистана не устраивало качество "зачастую поддельных и фальсифицированных препаратов" из соседней страны.

Представитель министерства признал, что на поиск новых поставщиков и изменение ситуации на рынке потребуется время, но сообщил, что "официальные лица уже работают над этим с Ираном, Индией, Бангладеш, Узбекистаном, Турцией, Китаем и Беларусью".

Беларусь, являющаяся близким союзником России, стремится расширить экономические и торговые связи с талибами после признания Москвой правящей в Афганистане группировки. В начале января Лукашевич посещал Кабул, где встретился со своим афганским коллегой Мохаммадом Аббасом Станикзаем, включенным, как отмечают независимые белорусские СМИ, в "террористический перечень" КГБ Беларуси.

Несмотря на критику оппонентов, белорусские власти заявили о "серьезном интересе" к Афганистану и региону в целом сразу после возвращения "Талибана" к власти в 2021 году. Тогдашний министр иностранных дел Владимир Макей назвал эту страну "перспективным торгово-экономическим партнером".

"Мы были бы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные торгово-экономические отношения со страной, которая проповедует принципы миролюбия, дружбы с соседями и не создает напряженности в регионе", - сообщил он.

Ничего зазорного в сотрудничестве с правительством талибов, которое большинство стран мира не признают или считают террористической организацией, не видит и президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы никого не запрещали, в том числе и "Талибан", не поддерживали в силу того, что не так были вовлечены в афганские события", - заявил он в 2021 году на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане, - через год после скандальных выборов в Беларуси, в ходе которых, по оценкам оппозиции и стран Запада, смог удержаться у власти только с помощью фальсификаций и репрессий.