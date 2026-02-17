Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Беларусь налаживает сотрудничество с "Талибаном"

Афганская делегация на переговорах в Минске
Афганская делегация на переговорах в Минске Авторское право  МИД РБ
Авторское право МИД РБ
By Алексей Доваль
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Минск посетила афганская делегация для "активизации контактов". Белорусские власти не видят ничего зазорного в сотрудничестве с правительством талибов, которое большинство стран мира не признают или считают террористической организацией

Белорусские власти налаживают сотрудничество с Афганистаном. В понедельник Минск посетила делегация Национальной корпорации развития этой страны, являющейся ведущей афганской государственной компанией в области инфраструктуры и строительства.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Как сообщили в белорусском МИДе, на встрече с первым заместителем министра Сергеем Лукашевичем стороны обсудили "значительные перспективы для наращивания поставок в Афганистан белорусской техники, сельскохозяйственной и другой продукции, которая необходима для реализации крупных проектов развития".

По итогам встречи была достигнута договоренность об активизации контактов в сферах промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения и также образования, говорится в сообщении ведомства.

Афганистан, в частности, ищет новых поставщиков медпрепаратов, так как в ноябре власти "Талибана" объявили о прекращении многолетней зависимости от импорта лекарств из Пакистана. Этот шаг был предпринят после серии пограничных столкновений. Кроме того, министерство здравоохранения Афганистана не устраивало качество "зачастую поддельных и фальсифицированных препаратов" из соседней страны.

Представитель министерства признал, что на поиск новых поставщиков и изменение ситуации на рынке потребуется время, но сообщил, что "официальные лица уже работают над этим с Ираном, Индией, Бангладеш, Узбекистаном, Турцией, Китаем и Беларусью".

"Мы никого не запрещали, в том числе и "Талибан"

Беларусь, являющаяся близким союзником России, стремится расширить экономические и торговые связи с талибами после признания Москвой правящей в Афганистане группировки. В начале января Лукашевич посещал Кабул, где встретился со своим афганским коллегой Мохаммадом Аббасом Станикзаем, включенным, как отмечают независимые белорусские СМИ, в "террористический перечень" КГБ Беларуси.

Сергей Лукашевич и Шер Мохаммад Аббас Станикзай на встрече в Кабуле, 12 января 2026 года
Сергей Лукашевич и Шер Мохаммад Аббас Станикзай на встрече в Кабуле, 12 января 2026 года Фото: МИД Афганистана

Несмотря на критику оппонентов, белорусские власти заявили о "серьезном интересе" к Афганистану и региону в целом сразу после возвращения "Талибана" к власти в 2021 году. Тогдашний министр иностранных дел Владимир Макей назвал эту страну "перспективным торгово-экономическим партнером".

"Мы были бы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные торгово-экономические отношения со страной, которая проповедует принципы миролюбия, дружбы с соседями и не создает напряженности в регионе", - сообщил он.

Related

Ничего зазорного в сотрудничестве с правительством талибов, которое большинство стран мира не признают или считают террористической организацией, не видит и президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы никого не запрещали, в том числе и "Талибан", не поддерживали в силу того, что не так были вовлечены в афганские события", - заявил он в 2021 году на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане, - через год после скандальных выборов в Беларуси, в ходе которых, по оценкам оппозиции и стран Запада, смог удержаться у власти только с помощью фальсификаций и репрессий.

