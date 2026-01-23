Уникальные ворота во Вселенную вот уже несколько месяцев предлагает обсерватория Троодос, самая современная обсерватория на Кипре, которая за короткий срок стала центром научных исследований, образования и информирования общественности об астрономии.

Здание особой архитектуры было построено на высоте 1 250 метров в горном районе Пицилия, в общине Агридия, район Лимассола, в геопарке Троодос. Он был открыт президентом Республики Кипр Никосом Христодулидесом в 2024 году, но официально стал доступен для публики только прошлым летом, и уже за первые шесть месяцев работы его посетили более 10 000 человек.

В будние дни в утренние часы сюда съезжаются школьники и туристы со всего мира, поскольку это единственная обсерватория в стране, которая позволяет ежедневно посещать ее не только днем, но и ночью (каждую неделю по пятницам и субботам организуются специальные вечера, от захода солнца до полуночи).

"Когда посетители приходят сюда днем, они могут увидеть активность Солнца, выставку "Хаббла", фильм, посмотреть, как работает обсерватория. Мы показываем им большой телескоп, предназначенный для ночных наблюдений, и объясняем, какие исследования мы можем проводить. В общем, мы стараемся заинтересовать их в изучении нашего места во Вселенной", - пояснил Euronews Стелиос Трифон, директор обсерватории Троодос.

Стелиос Трифон перед современным солнечным телескопом обсерватории Troodos Observatory / Euronews

Однако он отмечает, что если у человека есть возможность посетить это место только один раз, то лучше - в темное время суток. "Ночью здесь приятнее, потому что по вечерам проводятся ночные наблюдения. Сначала на площадке, где мы находимся, проводится скайраннинг, где мы объясняем им, что такое небо и как они могут обнаружить небесные объекты. А потом мы идем в купол, где стоит большой телескоп, и там могут понаблюдать за звездами, рассмотреть планеты, галактики и все остальное, в зависимости от времени суток".

Современное астрономическое оборудование

Обсерватория Троодос оснащена самым современным астрономическим оборудованием, включая роботизированный отражающий телескоп, специальный солнечный телескоп (гелиоскоп) и открытую площадку для наблюдения за звездами (так называемая АстроМарина).

Обсерватория Троодос troodosobservatory.com

Обсерватория Троодос troodosobservatory.com

В отношении гелиоскопа Стелиос Трифон заявляет: "Здесь мы видим самый большой солнечный телескоп, который существует на Кипре. Это специализированный телескоп для наблюдения за Солнцем. Мы можем наблюдать за солнечной активностью, извержениями и солнечными пятнами. Здесь есть водородный фильтр А, который ограничивает свет в красном спектре, поэтому наблюдение совершенно безопасно".

Прямо перед ним находится открытая площадка для наблюдения за звездами, а чуть дальше и на несколько метров выше - большой купол, где установлен 20-дюймовый отражающий телескоп, который перемещается с помощью роботов. "Использование зеркал делает его более концентрированным, чем обычно", - объясняет Трифон и добавляет: "Сам купол настроен на движение, вращается на 360 градусов и перемещается в зависимости от того, куда направлен телескоп, который подключен к компьютеру, что дает возможность удаленного использования, позволяя ученым целиться с его помощью даже... из своего дома".

Роботизированный зеркальный телескоп обсерватории Троодос Troodos Observatory / Euronews

Сам телескоп стоит на колонне, которая имеет отдельный фундамент и полностью независима от остальной части здания обсерватории, поэтому, когда люди ходят вокруг телескопа, вибрации не передаются ему и не влияют на получаемое изображение. "На таких больших расстояниях малейшая вибрация может иметь эффект, как если бы мы увеличивали изображение с помощью камеры, и малейшая тряска передавалась бы сильнее", - объясняют эксперты.

Совместное финансирование ЕС, Греции и Кипра

Стоимость строительства проекта, которое было завершено менее чем через три года после его основания, составила 1 миллион 770 тысяч евро. Эта сумма была покрыта в рамках программы "Interreg Greece - Cyprus 2014-2020" за счет средств Европейского союза и национальных ресурсов Республики Кипр и Греции.

Фотография периода строительства обсерватории Троодос troodosobservatory.com

Право собственности на обсерваторию принадлежит общине Агридия, которая предоставила землю, на которой она построена, но после проведения тендера управление ее эксплуатацией было поручено частному лицу за своего рода арендную плату. Таким образом, управление обсерваторией Троодос перешло к консорциуму, состоящему из компании Troodos Development Company (ANET) и 1010 COSMOS Ltd.

Международное сотрудничество с НАСА и ЕКА

Обсерватория Троодос уже начала международное сотрудничество. Во время последнего полного солнечного затмения именно она передала изображение в NASA с Кипра.

Еще более тесным является сотрудничество с Европейским космическим агентством (ЕКА). Как объясняет Стелиос Трифон, "Европейское космическое агентство в рамках программы ESA Cares профинансировало создание фильма "Троодос поднимается к звездам", который демонстрируется в обсерватории и рассказывает о том, как Троодос и Кипр в целом поднялись из морских глубин". Сотрудничество также расширяется в плане привлечения в обсерваторию иностранных ученых и лекторов, проведения звездных вечеров и многочисленных конкурсов, особенно для школ".

Обсерватория Троодос нацелена на повышение уровня научного образования и продвижение Кипра как ведущего направления астротуризма, что является важнейшим шагом в расширении астрономических знаний как для местных жителей, так и для гостей.