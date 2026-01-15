NASA провело медицинскую эвакуацию с МКС: экипаж миссии Crew-11 вернулся на Землю

Экипаж Crew-11, покинувший Международную космическую станцию ​​на месяц раньше, вернулся на Землю. Спускаемая капсула приводнилась у побережья Калифорнии. Затем из нее были извлечены участники миссии Crew-11: астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, японский астронавт Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

Решение прервать пребывание экипажа на МКС было принято Американским космическим агентством NASA в связи с состоянием здоровья одного из членов экипажа. Это была первая за четверть века эксплуатации МКС медицинская эвакуация. Агентство не раскрывает имя заболевшего астронавта и характер медицинской проблемы, ссылаясь на врачебную тайну и неприкосновенность частной жизни.

В настоящее время на станции остались работать россияне Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков, и астронавт НАСА Крис Уильямс. Три человека - минимально допустимый экипаж, необходимый для поддержания работы станции и её систем безопасности.