Нехватка воды и загрязнение воздуха: как экокризис в Иране спровоцировал общенациональные протесты?

Загрязнение воздуха в Иране
Загрязнение воздуха в Иране Авторское право  AP Photo/Vahid Salemi
Авторское право AP Photo/Vahid Salemi
By Alain Chandelier
Опубликовано
Пока аналитики мировых СМИ часто сводят протесты в Иране к экономике, политике и идеологии, в глубине страны укоренившийся кризис разрушает социальный договор: экологический крах.

Протесты 2026 года, которые вспыхнули после длительных плановых отключений воды и электричества, смертельно опасного загрязнения воздуха в мегаполисах и череды закрытий учебных и торговых центров, уже нельзя объяснять лишь такими факторами, как скачок курса доллара, резкое подорожание товаров и услуг и недовольство политической системой. На этот раз речь идет не просто о «том, как жить», речь идет об «возможности жить». По сути, то, что мы видим сегодня на улицах, это союз среднего класса, утратившего свои перспективы в экономике, и бедных, которые считают, что их биологическое выживание в разрушенной среде обитания оказалось под угрозой.

Когда природа встает в ряд протестующих

В сегодняшнем Иране география и окружающая среда больше не нейтральная сцена; сама природа превратилась в «силу сопротивления». Проседание грунта в Исфахане и Тегеране, полное высыхание болот и наступление пылевых бурь создали новый слой «без будущего». Иран столкнулся с «многосторонним климатическим разрушением», в котором экологические бедствия по цепочке превращают политическую неэффективность в состояние, похожее на экзистенциальный тупик:

Гибель водоносных горизонтов и проседание

По словам официальных лиц и согласно отчетам картографического ведомства, безудержное, хищническое потребление подземных вод привело к тому, что равнины Ирана переживают «неизбежную смерть». Земля в стране проседает не на миллиметры, а в отдельных районах с пугающей скоростью 20-30 см в год, что в 40 раз выше среднего по развитым странам и является самым высоким зафиксированным показателем в мире.

Проседание грунта уже вышло за пределы сельскохозяйственных долин и добралось до исторической ткани Исфахана. Глубокие трещины в стенах мечети Джаме Аббаси и на исторических мостах через Зайендехруд свидетельствуют о физическом разрушении культурного наследия Ирана. В Исфахане проседание превратилось в «кризис существования» и фактически сделало некоторые части города непригодными для жизни.

В мегаполисе Тегеран и соседних районах (например, в Варамине и Шахрияре) проседание приблизилось к международным аэропортам, железнодорожным линиям и нефтеперерабатывающим заводам. По официальным данным, Иран столкнулся с отрицательным балансом подземных вод в 130 млрд кубометров. Это значит, что даже если осадки вернутся к норме, подземные резервуары больше не имеют пространства для накопления воды.

Когда гражданин видит, что его дом трескается из-за откачки воды промышленностью или директивного, неэффективного сельского хозяйства, его протест из политического требования превращается в «инстинктивную защиту жилища».

Удушье в пыли и мазуте

Пока на западе и юге высохшие болота и озера превратились в мощные источники пылевых частиц, в мегаполисах неспособность обеспечить чистое топливо привела к масштабному сжиганию мазута на электростанциях и в промышленности. В последние годы иранцы оказались перед бесчеловечным выбором «холод или яд». Несмотря на вторые по величине запасы газа в мире, Иран из-за изношенной инфраструктуры и отсутствия инвестиций столкнулся с дефицитом газа. Чтобы предотвратить отключения бытового газа зимой, электростанции переводят на сжигание мазута (тяжелого печного топлива) с высоким содержанием серы.

Официальная статистика показывает, что выбросы оксидов серы в мегаполисах во время периодов сжигания мазута увеличиваются до 10 раз выше допустимой нормы.

В отличие от прошлых десятилетий, когда загрязнение было исключительно зимней проблемой, теперь воздух мегаполисов весной и летом также находится в критическом состоянии из-за пылевых бурь от высохших болот и образования «вторичного загрязнителя озона», возникающего при сильном солнечном излучении на токсичные газы. По данным станций мониторинга воздуха, в некоторые годы число чистых дней в таких городах, как Тегеран, Арак и Исфахан, опускается ниже 5 за весь год. Это означает лишение 86 млн человек права на дыхание.

По данным Министерства здравоохранения, смертность, связанная с загрязнением воздуха в Иране, приблизилась к пугающему уровню 30 тысяч человек в год. Это «постепенная массовая гибель», которая больше не зависит ни от времени года, ни от географии; вся страна превратилась в очаг травмы.

Гибель биоразнообразия и продовольственной безопасности

Высыхание тысяч дубов в горной системе Загрос и превращение пастбищ в бесплодные пустыни не только ведет к разрушению экосистемы Ирана, но и ставит продовольственную безопасность страны на грань распада. По данным лесного хозяйства, более 1,5 млн гектаров, то есть почти 30 процентов, дубовых лесов Загроса поражены усыханием и деградацией. Это означает уничтожение естественного фильтра воды и почвы на половине территории страны.

Ежегодно около 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и пастбищ Ирана находятся под угрозой превращения в абсолютную пустыню. Кроме того, по словам экспертов, утрата почв (Erosion) в стране достигла критического уровня. Скорость эрозии в Иране примерно в три раза выше мирового среднего и самая высокая среди стран Ближнего Востока.

Водный стресс и внутренняя война

Хотя массового переселения населения на более водообильный север еще не произошло, искры «межрегиональных напряжений» из-за ограниченных водных ресурсов уже вспыхнули. Проекты межбассейного перетока воды, задуманные для поддержания неэффективной промышленности на Центральном плато, превратились в очаги противостояния между провинциями.

Но помимо межпровинциальных противоречий, «водный стресс» теперь проник внутрь домов в мегаполисах. Частые отключения и неформальное нормирование питьевой воды, резкое падение давления и тревожное ухудшение качества воды, включая рост содержания солей и нитратов, стали изматывающей повседневностью для граждан.

Иранский гражданин в более обездоленных районах и даже в сердце столицы чувствует, что крадут не только его будущее, но и «право на воду» его земли. Когда кран в городской квартире пересыхает, рвутся последние нити доверия между гражданином и властью.

Эта ситуация обладает высоким потенциалом превращения в локальные и этнические конфликты. Риск того, что Иран станет архипелагом «критических точек», где люди сталкиваются друг с другом из-за глотка воды, это «кризис в ходе становления» (Imminent Crisis), ставящий под сомнение легитимность централизованного управления.

Навязанная темнота: распад энергосети и паралич цифровой жизни

На фоне кризиса воды и климата энергетический дисбаланс привел к тому, что длительные плановые отключения электричества больше не ограничиваются летом и распространяются на все сезоны. Эта навязанная темнота выходит за рамки погасших ламп. В жилых башнях мегаполисов отключение электричества означает одновременную остановку насосов воды, отказ лифтов и полный паралич повседневной жизни. Для более бедных слоев такие отключения означают порчу единственных запасов еды в холодильниках и тяжелые финансовые потери.

Для поколения, чья среда обитания определена виртуальным пространством, отключение электричества означает потерю доступа к интернету и VPN, инструментам, которые остаются единственным окном во внешний мир.

Вынужденная остановка заводов и производственных площадок ради компенсации дефицита электроэнергии в бытовом секторе привела к новой волне безработицы и остановке производства.

Связь экологического банкротства с эрозией классов

Экологическое банкротство это не просто экологическая катастрофа; это главный катализатор «деклассации» (De-classing) общества Ирана. Когда эрозия почв ежегодно поглощает эквивалент 10-15 процентов ВВП Ирана, это значит, что национальное богатство исчезает не на мировых рынках, а смывается вместе с почвой и погребается в водохранилищах, забитых илом. Собственник-фермер, некогда опора традиционного среднего класса, потеряв воду и землю, превращается в пехоту пригородной бедности.

Одновременно катастрофический дисбаланс в энергетике и частые отключения электричества наносят последний удар по полуживому сектору мелкого производства и малому бизнесу. Там, где «принудительное отключение» электроэнергии на фабриках и в магазинах фактически означает постепенную конфискацию дневного заработка рабочих и разрушение последних остатков капитала у предпринимателей из среднего класса. По сути, государство, не способное стабильно обеспечивать «энергию», компенсирует свою неэффективность остановкой колеса доходов людей.

В крупных городах средний класс белых воротничков сталкивается с проседанием цены на свои дома, единственным активом, уцелевшим в буре инфляции. Трещины на стенах домов в Исфахане одновременно становятся трещинами в финансовой и психологической безопасности семей.

В этой системе «проседание земли», «нехватка воды» и «отключения света» образуют три стороны треугольника классового падения: проседание съедает стоимость единственного физического актива, жилья; безводье ставит под угрозу безопасность проживания и выживание; а отключения выводят из оборота возможность работы и экономической активности. Итог этой встречи это полный распад стандартов жизни среднего класса и отправка бедных на самое дно пирамиды нищеты.

Государственный тупик: парадокс идеологии и выживания

Здесь раскрывается парадокс Ирана 2026 года. Для преодоления климатических кризисов нужны крупные международные инвестиции, водная дипломатия и принятие глобальных экологических стандартов, но политическая система показала, что предпочитает вместо примирения с миром, снятия санкций и разрядки ради притока капиталов приносить нормальную жизнь людей в жертву идеологическим целям. Власть может пытаться усмирять гнев бедных «водной милостыней» или скороспелыми, ничем не подкрепленными кампаниями, но она не способна заполнить лозунгами реальный дефицит газа или опустевшие водоносные горизонты. В результате окружающая среда превратилась во второй фронт войны, где противником выступают уже не внешние заговоры, а неизменные законы физики и природы.

Рождение «политики жизни»

То, что происходит на улицах Ирана в 2026 году, не воспроизводит прежние циклы волнений; это рождение новой политической модели. Когда протестующие кричат, они борются не только за хлеб или гражданские свободы, но и за право дышать, право стоять на устойчивой земле и право на будущее, пригодное для жизни. Союз различных групп и социальных слоев сегодня связан жестоким союзником, выжженной землей.

Цена молчания теперь не только бедность, но и биологическая смерть в географии, которая становится непригодной для жизни. Для сегодняшнего иранца протест остается единственным способом защитить право на бытие. Замена всеобъемлющей идеологии возможностью нормальной жизни уже не политический выбор, а необходимость ради сохранения цивилизации.

