Глава Еврокомиссии: «Гренландия может рассчитывать на нас»

Гренландцы всегда могут рассчитывать на ЕС, — заявила Урсула фон дер Ляйн.

«Для меня важно, чтобы гренландцы знали, и знали это на деле, а не только на словах, что мы уважаем желания гренландцев и их интересы», — отметила глава Еврокомиссии. Она ещё раз подчеркнула позицию ЕС: судьбу Гренландии могут определять только сама Гренландия и Дания.

Заявление фон дер Ляйен прозвучало на фоне подготовки к встрече в Белом доме: вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио примут министров иностранных дел Дании и Гренландии.

Европейцы просили также о встрече с президентом США Дональдом Трампом, который едва ли не ежедневно напоминает о своём намерении получить Гренландию, даже силой.

Так, в среду он заявил, что контроль над Гренландией «жизненно необходим» для его планов по строительству системы ПРО «Золотой купол».

«НАТО станет гораздо более грозным и эффективным, если Гренландия будет находиться в руках Соединенных Штатов», — заявил президент. Ранее он прямо дал понять, что ради Гренландии готов и на конфликт с союзниками по Североатлантическому Альянсу.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что захват Гренландии будет означать конец НАТО.