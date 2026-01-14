Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Глава Еврокомиссии: «Гренландия может рассчитывать на нас»

Дома, покрытые снегом, видны на берегу морского залива в Нууке, 7 марта 2025 года.
Дома, покрытые снегом, видны на берегу морского залива в Нууке, 7 марта 2025 года. Авторское право  AP Photo AP
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Министры иностранных дел Дании и Гренландии готовятся к переговорам в Белом доме

Гренландцы всегда могут рассчитывать на ЕС, — заявила Урсула фон дер Ляйн.

«Для меня важно, чтобы гренландцы знали, и знали это на деле, а не только на словах, что мы уважаем желания гренландцев и их интересы», — отметила глава Еврокомиссии. Она ещё раз подчеркнула позицию ЕС: судьбу Гренландии могут определять только сама Гренландия и Дания.

Заявление фон дер Ляйен прозвучало на фоне подготовки к встрече в Белом доме: вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио примут министров иностранных дел Дании и Гренландии.

Европейцы просили также о встрече с президентом США Дональдом Трампом, который едва ли не ежедневно напоминает о своём намерении получить Гренландию, даже силой.

Так, в среду он заявил, что контроль над Гренландией «жизненно необходим» для его планов по строительству системы ПРО «Золотой купол».

«НАТО станет гораздо более грозным и эффективным, если Гренландия будет находиться в руках Соединенных Штатов», — заявил президент. Ранее он прямо дал понять, что ради Гренландии готов и на конфликт с союзниками по Североатлантическому Альянсу.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что захват Гренландии будет означать конец НАТО.

