Главы МИД Дании и Гренландии приедут на встречу в Белый дом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио проведут в среду в Белом доме встречу с министрами иностранных дел Дании и Гренландии на фоне растущих опасений по поводу стремления президента США Дональда Трампа захватить контроль над арктическим островом.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил журналистам, что он и его гренландская коллега Вивиан Мотцфельдт попросили о встрече с Марко Рубио после того, как Дональд Трамп усилил свои угрозы аннексировать датскую автономию.

"Мы добивались встречи, которую нам предоставили, чтобы перенести эту дискуссию в зал заседаний, где мы сможем посмотреть друг другу в глаза и поговорить об этих вещах", — сказал Расмуссен в Копенгагене во вторник утром.

Напряженность в отношениях между США, Данией и Гренландией возросла в январе, когда Дональд Трамп вновь заявил, что хотел бы заключить сделку по приобретению Гренландии. По его словам, США пойдут на это "легким путем" или "тяжелым путем".

Президент США Дональд Трамп разговаривает с журналистами во время полета на самолете Air Force One, 11 января 2026 года Evgeniy Maloletka/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Выступая в воскресенье перед журналистами на борту Air Force One, Дональд Трамп повторил свой аргумент о том, что США необходимо "взять Гренландию", утверждая, что в противном случае это сделают Россия или Китай.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что захват Гренландии США ознаменует конец НАТО.

В пятницу премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен и другие политические лидеры острова опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили, что будущее Гренландии должен решать ее народ, и подчеркнули свое "желание, чтобы презрение Соединенных Штатов к нашей стране закончилось".

В понедельник НАТО и правительство Гренландии заявили, что намерены работать над укреплением обороны автономной территории.

"Наша безопасность и оборона принадлежат НАТО. Это фундаментальная и твердая линия", — заявил Нильсен в соцсетях.

Бывший министр Дании и еврокомиссар Маргрете Вестагер заявила во вторник в интервью Euronews, что интервенция США в Гренландию представляет собой "самую экзистенциальную угрозу для НАТО" за всю его историю.

Поездка американцев в Данию

Тем временем двухпартийная делегация Конгресса США отправится в Копенгаген в конце этой недели в попытке продемонстрировать единство между Соединенными Штатами и Данией.

Сенатор Крис Кунс возглавит делегацию, в которую войдут не менее девяти членов Конгресса, и группа будет находиться в Копенгагене в пятницу и субботу, по словам помощника конгрессмена, знакомого с планами поездки.

По словам Кунса, делегация хочет дать понять, что "мы понимаем ценность партнерских отношений, которые давно сложились у нас с ними, и ни в коем случае не хотим вмешиваться в их внутренние дискуссии о статусе Гренландии".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен проводит пресс-конференцию в Нууке, 5 января 2026 г. AP Photo

Гренландия, в которой проживает около 57 тысяч человек, обладает значительными запасами полезных ископаемых, большинство из которых еще не освоены, и считается стратегически расположенной территорией.

До 1953 года Гренландия была датской колонией, но спустя 26 лет получила право на самоуправление и в настоящее время рассматривает возможность окончательно разорвать свои связи с Данией.

Опросы показывают, что подавляющее большинство жителей Гренландии не хотят принадлежать США.