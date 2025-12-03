Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Премьер-министр Греции призвал протестующих фермеров к диалогу

Тракторы в Мальгаре
Тракторы в Мальгаре Авторское право  amna
Авторское право amna
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Греческие фермеры усиливают давление на власти. Протесты не прекращаются по всей стране. Участники акций перекрывают дороги и блокируют работу ряда пограничных переходов.

В Греции не прекращаются протесты фермеров. По всей стране участники акций перекрывают автомагистрали. По данным местных СМИ, на дороги и шоссе выведено более четырех тысяч единиц техники. Сообщается также о проблемах в работе пограничных переходов с Болгарией и Турцией.

Аграрии требуют полной и своевременной выплаты субсидий, срочной компенсации за потерю скота в результате эпидемий и стихийных бедствий, установления четких правил в отношении затрат на электроэнергию, топливо и корма, а также минимальных гарантированных закупочных цен, отражающих реальные производственные затраты.

Протесты фермеров не прекращаются вот уже несколько недель. Афины, Греция, 11 ноября 2025 года
Протесты фермеров не прекращаются вот уже несколько недель. Афины, Греция, 11 ноября 2025 года Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал фермеров к диалогу: "Мы всегда открыты для диалога на равных. Я думаю, что наши фермеры также понимают, что экстремальные действия, длительное закрытие шоссе, таможни, аэропортов - всё это не способствует достижению целей. Они (фермеры) создают проблемы для других социальных групп. И это в то время, когда правительство взяло на себя обязательство сделать декабрь месяцем существенной поддержки фермерских доходов, с выплатой значительных сумм".

В ближайшие дни, как ожидается, фермеры примут решение о дальнейших действиях.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Массовые протесты фермеров в Греции

Греческие фермеры - против мер властей по борьбе с оспой овец и присвоения мошенниками средств ЕС

В Японии инновации помогают сделать продукты питания безопаснее