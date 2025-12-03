Премьер-министр Греции призвал протестующих фермеров к диалогу

В Греции не прекращаются протесты фермеров. По всей стране участники акций перекрывают автомагистрали. По данным местных СМИ, на дороги и шоссе выведено более четырех тысяч единиц техники. Сообщается также о проблемах в работе пограничных переходов с Болгарией и Турцией.

Аграрии требуют полной и своевременной выплаты субсидий, срочной компенсации за потерю скота в результате эпидемий и стихийных бедствий, установления четких правил в отношении затрат на электроэнергию, топливо и корма, а также минимальных гарантированных закупочных цен, отражающих реальные производственные затраты.

Протесты фермеров не прекращаются вот уже несколько недель. Афины, Греция, 11 ноября 2025 года Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал фермеров к диалогу: "Мы всегда открыты для диалога на равных. Я думаю, что наши фермеры также понимают, что экстремальные действия, длительное закрытие шоссе, таможни, аэропортов - всё это не способствует достижению целей. Они (фермеры) создают проблемы для других социальных групп. И это в то время, когда правительство взяло на себя обязательство сделать декабрь месяцем существенной поддержки фермерских доходов, с выплатой значительных сумм".

В ближайшие дни, как ожидается, фермеры примут решение о дальнейших действиях.