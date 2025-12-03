Трамп заявил, что не хочет видеть сомалийцев в США

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех заявлений, поданных иммигрантами из 19 неевропейских стран, включая Афганистан и Сомали. Власти также проведут проверку всех выданнных разрешений.

В меморандуме Службы гражданства и иммиграции США говорится, что это решение принято, в частности, после недавнего нападения гражданина Афганистана на военослужащх Нацгвардии в Вашингтоне.

Трамп во вторник также заявил, что не хочет видеть в США граждан Сомали.

"Я не хочу, чтобы они были в нашей стране, буду честен с вами. Некоторые говорят, что это неполиткорректно. Мне все равно. Я не хочу, чтобы они были в нашей стране. Их страна никуда не годится, и не просто так. Их страна воняет. Мы не хотим, чтобы они были в нашей стране, и я могу сказать это и о других странах".

Иммиграционная и таможенная полиция США получила от администрации Трампа указание задерживать нелегальных сомалийских иммигрантов в Минниаполисе и Сент-Поле.

Почти половина всех иммигрантов в этих городах были уличены в той или иной форме иммиграционного мошенничества в ходе операции, проведенной в сентябре. В Миннеаполисе проживают около 80 тысяч выходцев из Сомали.

Он призвал сомалийцев "вернуться туда, откуда они приехали, и все исправить", а затем вновь раскритиковал члена Палаты представителей США Ильхан Омар, демократа из Миннесоты, которая иммигировали в США из Сомали в 1995 году, будучи ребенком.

Омар ответила Трампу в социальных сетях, заявив: "Его одержимость мной просто жуткая. Надеюсь, он получит помощь, в которой отчаянно нуждается".

На прошлой неделе Трамп поклялся отправить сомалийцев "туда, откуда они приехали" и заявил, что Миннесота, где проживает самая большая сомалийская община в США, является "центром мошеннической деятельности по отмыванию денег".

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал послание Трампа "неправильным" и сказал, что сомалийские иммигранты помогли улучшить жизнь города.

Решение Трампа прекратить временную юридическую защиту сомалийцев, проживающих в Миннесоте, вызвало немедленный отпор со стороны некоторых руководителей штата и экспертов по иммиграции, которые охарактеризовали заявление президента как сомнительную с юридической точки зрения попытку посеять подозрения в отношении сомалийской общины Миннесоты.

При этом мера затронет лишь небольшую часть из десятков тысяч сомалийцев, проживающих в Миннесоте. Согласно докладу, подготовленному для Конгресса в августе, число сомалийцев, находящихся под временной защитой по всей стране, составляет всего 705 человек.