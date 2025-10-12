Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Акция протеста против иммиграции в Амстердаме: беспорядки и десятки арестов

Голландские полицейские сопровождают демонстрантов, выступающих против иммиграции, во время демонстрации в Амстердаме, Нидерланды, воскресенье, 12 октября 2025 года.
Голландские полицейские сопровождают демонстрантов, выступающих против иммиграции, во время демонстрации в Амстердаме, Нидерланды, воскресенье, 12 октября 2025 года. Авторское право  AP Photo/Peter Dejong
Авторское право AP Photo/Peter Dejong
By Evelyn Ann-Marie Dom
Опубликовано
Акция протеста прошла через несколько недель после того, как на аналогичной демонстрация в Гааге произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

По меньшей мере 29 человек были арестованы в Амстердаме в воскресенье после эскалации демонстрации против иммиграции, сообщили несколько местных СМИ.

Марш и предшествовавшие ему выступления были в основном мирными. Протестующие собрались в парке Музеумплейн около полудня в воскресенье, а затем прошли маршем по городу.

Организаторы манифестации призвали участников оставаться на установленном маршруте, который был соблюден.

Напряжение возросло позже во второй половине дня, когда демонстранты вышли в центр города после окончания марша. По данным местных СМИ, протестующие запускали фейерверки, скандировали лозунги против иммиграции и наносили ущерб общественному имуществу, что привело к многочисленным арестам.

Протестующие против иммиграции маршируют во время демонстрации в Амстердаме, Нидерланды, воскресенье, 12 октября 2025 года.
Протестующие против иммиграции маршируют во время демонстрации в Амстердаме, Нидерланды, воскресенье, 12 октября 2025 года. AP Photo/Peter Dejong

Сотни людей также собрались на контрдемонстрацию против фашизма и расизма, которая также прошла мирно.

Митинг против иммиграции состоялся вскоре после аналогичной демонстрации в Гааге, где собрались сотни людей, но в результате столкновений с полицией, поджога автомобиля и вандализма в офисе политической партии D66 вспыхнули беспорядки.

Инцидент вызвал осуждение со стороны всех политических сил, включая лидера политической партии D66 Роба Джеттена, временного премьер-министра Дика Схофа и лидера ультраправой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса.

Протесты происходят в тот момент, когда в Нидерландах 29 октября должны состояться внеочередные выборы, после того как правящее правительство страны распалось из-за разногласий по миграционной политике, вызванных отзывом министров лидером ультраправой Партии свободы (PVV) Гертом Вилдерсом.

