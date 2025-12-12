Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Премьер Таиланда распутил парламент на фоне продолжающихся столкновений с Камбоджей

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул (в центре) идет по улице после посещения мероприятия в Доме правительства в Бангкоке, Таиланд, пятница, 12 декабря 2025 г.
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул (в центре) идет по улице после посещения мероприятия в Доме правительства в Бангкоке, Таиланд, пятница, 12 декабря 2025 г. Авторское право  Arnun Chonmahatrakool/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Arnun Chonmahatrakool/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Malek Fouda
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Анутхин занимал пост премьер-министра Таиланда около трех месяцев, сменив на этом посту Пхэтхонгтхан Чиннават, которая пробыла на этом посту всего год.

В пятницу парламент Таиланда был распущен для проведения новых выборов, которые должны состояться в начале следующего года, в то время как продолжаются трансграничные столкновения с Камбоджей.

Премьер-министр Анутхин Чанвиракун распустил Палату представителей - нижнюю палату парламента - после получения одобрения короля Махи Вачиралонгкорна, чье решение вступило в силу в пятницу после публикации в Королевском вестнике.

В конце четверга Анутхин написал в Facebook: "Я хотел бы вернуть власть народу".

По закону выборы должны состояться через 45-60 дней после утверждения королевской кандидатуры, и в этот период Анутхин будет продолжать возглавлять правительство в качестве временного председателя с ограниченными полномочиями, не имея права утверждать новый бюджет.

Люди греются у костра в Сиемреапе, покинув свои дома после столкновений между Таиландом и Камбоджей, пятница, 12 декабря 2025 г.
Люди греются у костра, укрываясь в Сиемреапе после бегства из своих домов в результате боевых действий между Таиландом и Камбоджей, пятница, 12 декабря 2025 г. Heng Sinith/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Этот шаг происходит в сложный политический момент, когда Таиланд ведет широкомасштабные боевые действия с Камбоджей из-за давно оспариваемых пограничных претензий. По сообщениям, за эти недели в ходе боевых действий погибли более двух десятков человек, а сотни тысяч были насильственно перемещены с обеих сторон.

Анутхин занимал пост премьер-министра Таиланда всего около трех месяцев, сменив на этом посту Пхэтхонгтхан Чинават, которая пробыла на этом посту всего год.

Анутхин победил на сентябрьском голосовании в парламенте при поддержке главной оппозиционной Народной партии в обмен на обещание распустить парламент в течение четырех месяцев и провести референдум по разработке новой конституции избранным учредительным собранием.

Народная партия, выступающая на прогрессивной платформе, уже давно добивается изменений в конституции, введенной во время правления военных, заявляя, что хочет сделать ее более демократичной.

Вопрос об изменении конституции, по-видимому, стал причиной роспуска, после того как в четверг партия подготовила голосование о недоверии Анутхину.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун во время посещения мероприятия в Доме правительства в Бангкоке, Таиланд, пятница, 12 декабря 2025 г.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун во время посещения мероприятия в Доме правительства в Бангкоке, Таиланд, пятница, 12 декабря 2025 г. Arnun Chonmahatrakool/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Эта угроза прозвучала после того, как законодатели от партии Анутхина "Бумяжтай" проголосовали за законопроект о внесении изменений в конституцию, против чего выступила оппозиционная партия, сославшись на то, что это противоречит духу соглашения, достигнутого в сентябре.

Народная партия занимает наибольшее количество мест в Палате представителей и рассматривается как главный соперник "Бумяжтай".

Когда в четверг поздно вечером стало известно о предстоящем роспуске, ее лидеры заявили, что надеются на то, что Анутхин все же выполнит соглашение о проведении конституционного референдума.

Анутхин работал в прежнем правительстве Пхэтхонгтхан, но ушел в отставку и вывел свою партию из ее коалиционного правительства в июне после политического скандала, связанного с напряженностью на границе с Камбоджей.

Перемещенные лица прибывают в провинцию Сиемреап, Камбоджа, покинув свои дома после боевых действий между Таиландом и Камбоджей, пятница, 12 декабря 2025 г.
Перемещенные лица, покинувшие свои дома после столкновений между Таиландом и Камбоджей, прибыли в провинцию Сиемреап, Камбоджа, в пятницу, 12 декабря 2025 года. Heng Sinith/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Пхэтхонгтхан, дочь бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, была отстранена от должности в начале июля после того, как ее признали виновной в нарушении этических норм в связи с политически компрометирующим телефонным разговором с председателем Сената Камбоджи Хун Сеном в преддверии июльского вооруженного конфликта.

Сейчас, когда Таиланд снова ведет тяжелые бои с Камбоджей, Анутхин занял агрессивную военную позицию, апеллируя к националистическим настроениям населения, и заявила, что Таиланд будет продолжать воевать, пока его суверенитет и безопасность не будут гарантированы.

После пяти дней трансграничных боев в июле президент США Дональд Трамп подтолкнул две страны к соглашению о прекращении огня, пригрозив лишить их торговых привилегий.

Трамп снова пообещал установить мир между двумя странами после того, как на этой неделе вновь вспыхнули широкомасштабные боевые действия.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

В лагере Чонг Кал наплыв перемещённых семей на фоне конфликта Камбоджи и Таиланда

Таиланд и Камбоджа обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Эвакуированные тайцы ждут, напряженность с Камбоджей тянется уже четвертый день