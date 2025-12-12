Премьер Таиланда распутил парламент на фоне продолжающихся столкновений с Камбоджей

В пятницу парламент Таиланда был распущен для проведения новых выборов, которые должны состояться в начале следующего года, в то время как продолжаются трансграничные столкновения с Камбоджей.

Премьер-министр Анутхин Чанвиракун распустил Палату представителей - нижнюю палату парламента - после получения одобрения короля Махи Вачиралонгкорна, чье решение вступило в силу в пятницу после публикации в Королевском вестнике.

В конце четверга Анутхин написал в Facebook: "Я хотел бы вернуть власть народу".

По закону выборы должны состояться через 45-60 дней после утверждения королевской кандидатуры, и в этот период Анутхин будет продолжать возглавлять правительство в качестве временного председателя с ограниченными полномочиями, не имея права утверждать новый бюджет.

Люди греются у костра, укрываясь в Сиемреапе после бегства из своих домов в результате боевых действий между Таиландом и Камбоджей, пятница, 12 декабря 2025 г. Heng Sinith/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Этот шаг происходит в сложный политический момент, когда Таиланд ведет широкомасштабные боевые действия с Камбоджей из-за давно оспариваемых пограничных претензий. По сообщениям, за эти недели в ходе боевых действий погибли более двух десятков человек, а сотни тысяч были насильственно перемещены с обеих сторон.

Анутхин занимал пост премьер-министра Таиланда всего около трех месяцев, сменив на этом посту Пхэтхонгтхан Чинават, которая пробыла на этом посту всего год.

Анутхин победил на сентябрьском голосовании в парламенте при поддержке главной оппозиционной Народной партии в обмен на обещание распустить парламент в течение четырех месяцев и провести референдум по разработке новой конституции избранным учредительным собранием.

Народная партия, выступающая на прогрессивной платформе, уже давно добивается изменений в конституции, введенной во время правления военных, заявляя, что хочет сделать ее более демократичной.

Вопрос об изменении конституции, по-видимому, стал причиной роспуска, после того как в четверг партия подготовила голосование о недоверии Анутхину.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун во время посещения мероприятия в Доме правительства в Бангкоке, Таиланд, пятница, 12 декабря 2025 г. Arnun Chonmahatrakool/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Эта угроза прозвучала после того, как законодатели от партии Анутхина "Бумяжтай" проголосовали за законопроект о внесении изменений в конституцию, против чего выступила оппозиционная партия, сославшись на то, что это противоречит духу соглашения, достигнутого в сентябре.

Народная партия занимает наибольшее количество мест в Палате представителей и рассматривается как главный соперник "Бумяжтай".

Когда в четверг поздно вечером стало известно о предстоящем роспуске, ее лидеры заявили, что надеются на то, что Анутхин все же выполнит соглашение о проведении конституционного референдума.

Анутхин работал в прежнем правительстве Пхэтхонгтхан, но ушел в отставку и вывел свою партию из ее коалиционного правительства в июне после политического скандала, связанного с напряженностью на границе с Камбоджей.

Перемещенные лица, покинувшие свои дома после столкновений между Таиландом и Камбоджей, прибыли в провинцию Сиемреап, Камбоджа, в пятницу, 12 декабря 2025 года. Heng Sinith/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Пхэтхонгтхан, дочь бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, была отстранена от должности в начале июля после того, как ее признали виновной в нарушении этических норм в связи с политически компрометирующим телефонным разговором с председателем Сената Камбоджи Хун Сеном в преддверии июльского вооруженного конфликта.

Сейчас, когда Таиланд снова ведет тяжелые бои с Камбоджей, Анутхин занял агрессивную военную позицию, апеллируя к националистическим настроениям населения, и заявила, что Таиланд будет продолжать воевать, пока его суверенитет и безопасность не будут гарантированы.

После пяти дней трансграничных боев в июле президент США Дональд Трамп подтолкнул две страны к соглашению о прекращении огня, пригрозив лишить их торговых привилегий.

Трамп снова пообещал установить мир между двумя странами после того, как на этой неделе вновь вспыхнули широкомасштабные боевые действия.