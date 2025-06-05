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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в очередной раз подтвердил свою "безоговорочную поддержку" войны России против Украины во время встречи с высокопоставленным российским чиновником.

Авторитарный правитель сделал это замечание во время переговоров с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Пхеньяне в среду, сообщает государственное Центральное агентство новостей Кореи (KCNA).

Ким подтвердил свою "безоговорочную поддержку позиции России и её внешней политики во всех важнейших международных политических вопросах, включая украинский вопрос", сообщает KCNA.

В последние годы связи двух стран укрепились: Пхеньян направил в Россию тысячи военнослужащих для помощи в войне против Украины.

Северокорейские солдаты были размещены в Курской области России, часть которой была захвачена украинской армией в ходе внезапного наступления в августе прошлого года.

Лидер КНР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в Пхеньяне в среду 4 июня 2025 года. KCNA via KNS/AP

Во время встречи Шойгу и Ким обсудили перспективы восстановления районов Курской области. Об этом сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.

В апреле Россия заявила, что полностью вернула себе Курск, хотя Украина настаивает на том, что там по-прежнему находятся её войска.

Незаконное сотрудничество

В ходе переговоров в среду обе стороны также наметили шаги по увековечиванию вклада, внесенного северокорейскими солдатами.

Предположения о размещении Северной Кореей войск в России впервые возникли в конце 2024 года, когда президент Украины Владимир Зеленский и официальные лица Южной Кореи обвинили Пхеньян в отправке солдат для поддержки военных действий Москвы.

Однако только в апреле РФ и КНР официально подтвердили присутствие северокорейских войск на поле боя.

На прошлой неделе мониторинговая группа в составе Южной Кореи, США, Японии и еще восьми стран назвала военное сотрудничество России и Северной Кореи "незаконным", заявив, что оно грубо нарушает санкции ООН.

В докладе говорится, что их военный союз позволяет Северной Корее финансировать свою запрещённую программу баллистических ракет.

Группа также выразила обеспокоенность тем, что Россия может передавать сложные технологии, чтобы помочь Северной Корее усовершенствовать свою программу создания ядерного оружия.