Дания требует у США разъяснений по поводу агентурной деятельности в Гренландии

ФАЙЛ: Флаги Гренландии изображены на здании представительства Гренландии в Копенгагене, 9 января 2025 г.
ФАЙЛ: Флаги Гренландии изображены на здании представительства Гренландии в Копенгагене, 9 января 2025 г.
Авторское право AP Photo
Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Датский МИД вызвал на ковёр главу американской дипмиссии после скандального репортажа датских СМИ

РЕКЛАМА

Министр иностранных дел Дании вызвал на ковёр временного поверенного в делах США в Копенгагене. У него потребовали разъяснений по поводу попыток рассорить Данию с Гренландией.

Ранее датская общественная телекомпания сообщила, со ссылкой на свои источники, что граждане США проводили в Гренландии тайные операции, пытаясь склонить местных жителей к разрыву с Данией и к союзу с Соединёнными Штатами, искусственно создавая трения между столицей и автономной территорией.

По данным журналистов, по меньшей мере трое из этих американских граждан связаны с Дональдом Трампом; однако репортёры не уточняли, действовали ли американцы по собственной инициативе или по заданию Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о желании взять Гренландию под контроль США, при этом используя и завуалированные угрозы.

И в Копенгагене, и в самой Гренландии категорически отвергают притязания главы Белого дома, заявляя, что любая попытка США вмешаться во внутренние дела королевства будет абсолютно неприемлемой.

