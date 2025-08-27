Дания требует у США разъяснений по поводу агентурной деятельности в Гренландии

РЕКЛАМА

Министр иностранных дел Дании вызвал на ковёр временного поверенного в делах США в Копенгагене. У него потребовали разъяснений по поводу попыток рассорить Данию с Гренландией.

Ранее датская общественная телекомпания сообщила, со ссылкой на свои источники, что граждане США проводили в Гренландии тайные операции, пытаясь склонить местных жителей к разрыву с Данией и к союзу с Соединёнными Штатами, искусственно создавая трения между столицей и автономной территорией.

По данным журналистов, по меньшей мере трое из этих американских граждан связаны с Дональдом Трампом; однако репортёры не уточняли, действовали ли американцы по собственной инициативе или по заданию Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о желании взять Гренландию под контроль США, при этом используя и завуалированные угрозы.

И в Копенгагене, и в самой Гренландии категорически отвергают притязания главы Белого дома, заявляя, что любая попытка США вмешаться во внутренние дела королевства будет абсолютно неприемлемой.