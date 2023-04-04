Финляндия вступила в НАТО. На очереди - Швеция

"Это исторический день, - сказал генеральный секретарь НАТО. - Мы приветствуем Финляндию в качестве нового члена нашего Альянса».

Финляндия официально стала 31-м членом альянса после 11 месяцев ожидания. Страна подала заявку на вступление после российского вторжения в Украины. Теперь протяженность границы Альянса с Россией удвоилась. На церемонии в брюссельской штаб-квартире был поднят бело-синий финский флаг рядом с флагами её новых союзников.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

«_С сегодняшнего дня на Финляндию распространяются железные гарантии безопасности НАТО. Наша 5-я статья гласит, что нападение на одного союзника будет рассматриваться как нападение на всех. Один за всех, все за одного_».

Турция последней из стран НАТО дала добро на присоединение Финляндии, но не сняла пока своего возражения против членства Швеции, обвиняя её в предоставлении убежища курдским боевикам. Парламент Венгерии также ещё должен ратифицировать заявку Швеции, несмотря на то, что Стокгольм критикует Будапешт за нарушение принципов правового государства и демократии. Президент Финляндии Саули Ниинистё, надеется, что соседняя с ней Швеция вскоре тоже вступит в НАТО, и Турция будет не против:

«_Мы всё время работали над этим вместе. Мы продолжаем помогать Швеции, насколько это возможно. Я обсуждал это с президентом Эрдоганом много раз. По меньшей мере у меня очень позитивный взгляд на это_».

Однако шведам придётся подождать до того, как турки проголосуют на майских выборах. НАТО рассчитывает на то, что Швеция станет полноправным членом на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года.