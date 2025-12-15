Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Француз Дэн Элкайам стал одной из жертв антисемисткого теракта в Австралии

Убитый француз был связан с еврейской общиной Сиднея.
Убитый француз был связан с еврейской общиной Сиднея. Авторское право  capture d'écran, compte Instagram
Авторское право capture d'écran, compte Instagram
By Alexander Kazakevich & Vincent Reynier
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Инженер и футбольный фанат... Француз Дэн Элкайам стал одной из жертв антисемисткого теракта в Австралии. Французская национальная антитеррористическая прокуратура объявила о начале расследования обстоятельств стрельбы, параллельно с расследованием, проводимым властями Австралии.

Дэн Элкайам, 27-летний француз из парижского региона, оказался среди 15 человек, погибших в результате антисемитского нападения в австралийском Сиднее. Дэн был убит на пляже Бонди во время празднования еврейского праздника Ханука.

Имея степень магистра компьютерной инженерии со специализацией в системах и сетях, полученную в Париже, Элкайам работал в Сиднее с декабря 2024 года. Euronews связался с директором его бывшей инженерной школы.

"Мы все опустошены"

Камаль Хенну, глава Высшей школы информатики (ESGI), назвал своего бывшего студента талантливым парнем, который "озарял окружающих своей добротой и дружелюбием". "Мы все опустошены", — добавил он.

Преподаватель высоко оценил преданность Дэна учебе, отметив, что после окончания учебы его ждало "яркое будущее".

"Он был товарищем для своих однокурсников, [его] многообещающее будущее трагически оборвалось из-за трусливого акта ненависти и антисемитского насилия. В нашей школе его будут помнить всегда", — сказал Камаль Хенну Euronews.

В понедельник утром в ESGI прошла минута молчания в память о Дэне Элкайаме.

Фотография из личного дела студента Дэна Элкайама.
Фотография из личного дела студента Дэна Элкайама. Archives de l'ESGI

О смерти Дэна Элкайама сообщил в воскресенье вечером министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

"С огромной печалью мы узнали, что наш соотечественник Дан Элкайам стал одной из жертв подлого теракта, который был нацелен на еврейские семьи, собравшиеся на пляже Бонди в Сиднее в первый день Хануки", - написал глава французской дипломатии на сайте X."Этот подлый акт - еще один пример ужасных страданий, которые были причинены еврейским семьям".

"Этот подлый акт - еще одно трагическое проявление отвратительного излияния антисемитской ненависти, которой мы должны противостоять", - добавил он.

Эммануэль Макрон также выразил_"глубокую скорбь_" и_"полную солидарность нации_" с семьей жертвы.

Шесть человек остаются в критическом состоянии

К числу других жертв массового убийства, личность которых установлена на данный момент, относятся:

  • Раввин Эли Шлангер, член местного отделения еврейского движения Хабад и главный организатор мероприятия на пляже Бонди,
  • Алекс Клейтман, 87 лет, переживший Холокост, родившийся в Украине,
  • 10-летняя девочка, ученица русской школы "Гармония" в Сиднее, которая, как предполагается, стала самой юной жертвой нападения.

Как заявила австралийская полиция, стрельбу на празднике устроили отец и сын. 50-летний отец был убит на месте. Его 24-летний сын получил ранения. Он находится в больнице под охраной.

В понедельник австралийские СМИ сообщили, что после теракта в клиниках остаются 27 человек. По меньшей мере шесть из них находятся в критическом состоянии. Ранее поступала информация о госпитализации 42 человек.

Австралийские власти назвали стрельбу целенаправленной антисемитской атакой.

Во Франции начато антитеррористическое расследование

Французская национальная антитеррористическая прокуратура объявила в понедельник о начале расследования обстоятельств стрельбы на пляже Бонди, параллельно с расследованием, проводимым австралийскими властями.

Со своей стороны, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес поручил префектам "усилить присутствие" правоохранительных органов в еврейских храмах по всей Франции.

Несколькими днями ранее он уже потребовал повысить бдительность и "усилить меры безопасности на богослужениях" и собраниях перед христианским Рождеством и еврейской Ханукой.

Министр говорит об "очень высоком уровень террористической угрозы".

В начале декабря Лоран Нуньес призвал префектов усилить безопасность на рождественских базарах, которые в последние годы становились объектами смертоносных атак, в частности, в Германии в 2016 году и 2024 годах, и во французском Страсбурге в 2018 году.

"Как и все праздничные моменты, когда много людей собирается вместе, [...] рождественские рынки являются мишенью для террористических движений", - заявил министр внутренних дел в эфире телеканала France 2 четвертого декабря.

"Учитывая очень высокий уровень террористической угрозы, я прошу вас сохранять максимальную бдительность и усилить меры безопасности по всей стране", - говорится в телеграмме, которую он направил префектам накануне.

Поделиться Комментарии

