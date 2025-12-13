Законодатели-демократы в Палате представителей США обнародовали подборку фотографий опального финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, среди которых есть снимки президента Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона и бывшего британского принца Эндрю.

Десятки снимков, распространенных депутатами-демократами из комитета по надзору, стали лишь небольшой частью из более чем 95 000 фото, оставленных Эпштейном, который покончил жизнь самоубийством в камере нью-йоркской тюрьмы в 2019 году в ожидании суда по обвинению в торговле сексуальными услугами.

Фотографии, опубликованные в пятницу, не относятся к материалам дела, которые Министерство юстиции обязано обнародовать, но ожидание растет, поскольку на следующей неделе администрация Трампа должна предоставить досье на Эпштейна, которое на протяжении многих лет было источником теорий заговора и спекуляций.

Фотографии были опубликованы без подписей и контекста и включали черно-белое изображение Трампа рядом с шестью женщинами, чьи лица были затемнены.

На этой недатированной отредактированной фотографии, выпущенной демократами из комитета по надзору Палаты представителей, Дональд Трамп стоит с группой женщин. AP/AP

Президент сказал, что не видел фотографий из поместья Эпштейна, опубликованных в пятницу, но отметил, что в них "нет ничего особенного". Трамп сказал, что Эпштейн был "по всему Палм-Бич" и "фотографировался со всеми".

Депутат Роберт Гарсия, главный демократ в комитете по надзору Палаты представителей, не сказал, была ли какая-либо из женщин на фотографиях жертвой насилия, но добавил: "Мы с самого начала взяли на себя обязательство отредактировать любую фотографию, любую информацию, которая может привести к какому-либо ущербу для любой из жертв".

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон обвинила демократов в том, что те "выборочно публикуют фотографии с произвольным редактированием, чтобы попытаться создать ложный нарратив", и назвала это частью "мистификации демократов против президента Трампа".

На этой недатированной отредактированной фотографии, выпущенной демократами из комитета по надзору Палаты представителей, изображен Дональд Трамп AP Photo

Многие из фотографий уже стали достоянием общественности. Демократы пообещали продолжить публикацию снимков в ближайшие дни и недели, чтобы оказать давление на Трампа в связи с тем, что его республиканская администрация ранее отказалась обнародовать документы по делу Эпштейна.

Гарсия сказал, что его сотрудники просмотрели около четверти изображений, полученных из поместья Эпштейна, включая фотографии, которые были отправлены ему или находились в его распоряжении.

"Дональд Трамп должен прямо сейчас обнародовать эти материалы, чтобы правда вышла наружу и мы смогли добиться справедливости для пострадавших", - заявил Гарсия.

На этой недатированной фотографии, опубликованной демократами из комитета по надзору Палаты представителей, изображены Ларри Саммерс (слева), его жена Элиза Нью (в центре) и Вуди Аллен в самолете. AP/AP

Вначале он опубликовал 19 фотографий в пятницу утром, а затем еще около 70, в том числе фотографию Эпштейна, принимающего ванну, фотографию с распухшей губой, фотографии его дома и фотографию, на которой он позирует с книгой о скандале.

Трамп, который когда-то был близким другом Эпштейна, заявил, что расстался с ним задолго до того, как тот столкнулся с обвинениями в торговле людьми.

Бывший президент США Билл Клинтон также преуменьшил свои отношения с Эпштейном, признав, что путешествовал на частном самолете Эпштейна, но через своего представителя заявил, что не знал о преступлениях покойного финансиста.

Клинтон также никогда не обвинялся в неподобающем поведении известными жертвами Эпштейна. Однако республиканцы в комитете Палаты представителей настаивают на том, чтобы он и Хиллари Клинтон дали показания в рамках своего расследования.

На этой недатированной фотографии, выпущенной демократами из комитета по надзору Палаты представителей, изображен Стив Бэннон (слева), беседующий с Джеффри Эпштейном. AP/AP

Представитель комитета, контролируемого республиканцами, также заявил, что ничто в полученных комитетом документах не свидетельствует о "каких-либо правонарушениях" со стороны Трампа.

В фоторелиз также вошли изображения правого политического деятеля Стива Бэннона, миллиардеров Ричарда Брэнсона и Билла Гейтса, кинорежиссера Вуди Аллена, бывшего министра финансов Ларри Саммерса и профессора права Алана Дершовица.

Эти люди отрицают любые правонарушения, связанные с Эпштейном, который держал в своем кругу друзей многих высокопоставленных лиц.

Однако некоторые законодатели считают, что в злоупотреблениях Эпштейна могут быть замешаны и другие высокопоставленные лица и что это могут подтвердить полные материалы дела, полученные от Министерства юстиции, если они будут опубликованы.