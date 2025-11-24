Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Стармер призывает бывшего принца Эндрю дать показания в Конгрессе США по делу Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не стал комментировать выдвигаемые в адрес бывшего принца Эндрю обвинения, заявив при этом, что тот должен дать показания в США.

На бывшего принца Эндрю оказывается все большее давление, чтобы он дал показания в США по делу осужденного в прошлом за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, после того как об этом сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Стармер не стал комментировать выдвигаемые в адрес младшего брата короля Карла III обвинения, но сказал журналистам, приехавшим вместе с ним на саммит "Большой двадцатки" в Йоханнесбурге, что те, кто располагает интересующей следствие информацией, должны предоставлять ее правоохранительным органам.

"Я не комментирую его конкретный случай, - сказал Стармер. - Но я уже давно придерживаюсь мнения, что все, кто располагает соответствующей информацией в связи с подобными делами, должны предоставлять эти доказательства тем, кому они нужны".

Бывший принц, ныне известный как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, до сих пор игнорировал просьбу членов Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США рассказать о его "давней дружбе" с Эпштейном.

В прошлом месяце Эндрю был лишен всех королевских титулов из-за его связей с финансистом, который был осужден за сексуальные преступления.

Комментарии Стармера прозвучали после того, как члены Палаты представителей США Роберт Гарсия и Сухас Субраманьям заявили, что Эндрю "продолжает уклоняться" от серьезных вопросов.

"Наша работа будет продолжаться с ним или без него, и мы привлечем к ответственности всех, кто причастен к этим преступлениям, независимо от их богатства, статуса или принадлежности к политической партии", - говорится в их заявлении.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор обвиняется в том, что он участвовал в вечеринках, которые устраивал Эпштейн на острове Литтл-Сент-Джеймс, где произошло большинство сексуальных преступлений.

По имеющимся данным, Эндрю Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл занимались вовлечением молодых девушек в занятие проституцией, многие из которых были несовершеннолетними. Считается, что среди клиентов были политики, крупные предприниматели и другие влиятельные лица.

Одна из жертв Эпштейна Вирджиния Джуффре обвинила бывшего принца Великобритании в сексуальных домогательствах на одной из таких вечеринок.

Джуффре, которая в апреле этого года покончила жизнь самоубийством, утверждала, что Эпштейн и его партнерша Гислейн Максвелл заставляли ее заниматься сексом с Эндрю против ее воли.

Принц Эндрю упоминается в документах из третьей части архива, предоставленного наследниками Джеффри Эпштейна. Например, его имя фигурирует в списке пассажиров самолета, на котором в мае 2000 года Эпштейн и Максвелл летели из городка Тетерборо в Нью-Джерси в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

