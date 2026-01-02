В пятницу президент Украины Владимир Зеленский назначил главу военной разведки Кирилла Буданова своим новым начальником штаба, что произошло на фоне дипломатических усилий США, направленных на прекращение почти четырехлетней войны с Россией.

Объявляя о назначении генерал-лейтенанта Буданова, Зеленский сказал, что Украине необходимо сосредоточиться на вопросах безопасности, развитии сил обороны и безопасности, а также на мирных переговорах - областях, которые курирует его кабинет.

"На данный момент Украине необходимо больше внимания уделять вопросам безопасности, развитию Сил обороны и безопасности Украины, а также дипломатическому треку переговоров, и Аппарат Президента будет в первую очередь служить выполнению этих задач нашего государства", - говорится в сообщении Зеленского.

Предыдущий глава администрации Зеленского Андрей Ермак подал в отставку после того, как антикоррупционные чиновники провели обыски на объектах, связанных с Ермаком, в рамках расследования предполагаемых хищений в энергетическом секторе.

В украинских СМИ 39-летнего Буданова называют "человеком без улыбки", он является одной из самых узнаваемых и популярных фигур военного времени в стране.

Он возглавляет военную разведку Украины, известную как ГУР, с 2020 года.

Родом из Киева, он учился в военной академии в Одессе, а затем был направлен на восток Украины во время первого вторжения России в страну в 2014 году, где, как говорят, принимал участие в специальных операциях и разведывательных миссиях.

Сам Буданов мало что рассказал о своей службе, кроме того, что был трижды ранен, в том числе один раз - осколком рядом с сердцем. В результате огнестрельного ранения в локоть у него осталась заметная скованность в правой руке.

По словам представителя HUR, на Буданова было совершено "более 10" нападений.

В 2019 году его автомобиль взорвался в Киеве, и в этом нападении тогда обвинили российские спецслужбы.

Сотрудники экстренных служб работают над тушением пожара после российского ракетного обстрела в Харькове, 2 января 2026 года AP Photo

Операции украинской разведки

После полномасштабного вторжения России Буданов стал заметным лицом киевской разведки, регулярно появляясь в интервью и на брифингах, где стратегические сигналы сочетаются с психологическим давлением на Москву.

Он часто предупреждал о долгосрочных намерениях России в отношении Украины и региона, представляя войну как экзистенциальную борьбу за государственность страны.

При Буданове ГУР расширила свою оперативную зону, координируя разведывательные, диверсионные и специальные операции с целью ослабления российского военного потенциала далеко за пределами линии фронта.

Украинские чиновники приписывают военной разведке операции, направленные против российских командных структур, логистических центров, энергетической инфраструктуры и военно-морских сил, включая удары вглубь российской территории и оккупированных районов.

Его назначение на пост главы канцелярии президента знаменует собой необычный сдвиг: действующий руководитель разведки оказывается в центре политической и дипломатической координации Украины.

Зеленский назвал этот шаг частью более широких усилий, направленных на усиление внимания к вопросам безопасности, развития обороны и дипломатии.

"У Кирилла есть специализированный опыт в этих областях и достаточно сил для достижения результатов", - сказал Зеленский.

В своем Telegram Буданов отметил, что его новая должность - это "и честь, и ответственность - в исторический момент для Украины - сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности государства".