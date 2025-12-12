Хорватия закупает немецкие танки Leopard после того, как передала старую военную технику Украине

Во вторник Хорватия подписала соглашение на сумму 1,48 миллиарда евро о покупке 44 танков Leopard 2A8 у Германии, что стало одним из крупнейших оборонных приобретений страны на Адриатике, которая продолжает отказываться от техники югославских времен.

Министр обороны Хорватии Иван Анушич подписал соглашение в Берлине в присутствии премьер-министра Андрея Пленковича и канцлера Германии Фридриха Мерца, говорится в сообщении хорватского оборонного ведомства.

"Хорватия постепенно отказывается от восточных военных технологий и переходит на западные, и партнерство с Германией - это один из способов постоянного укрепления сотрудничества в области обороны", - сказал Пленкович.

Сделка является частью более широкой программы модернизации стоимостью 2 миллиарда евро, которая включает в себя 18 гаубиц CAESAR, 420 грузовиков Tatra и оборудование для защиты от беспилотников.

Берлин компенсировал Загребу 144,8 млн евро за 30 танков M-84A4 Snajper и 30 боевых машин пехоты M-80, которые Хорватия передала Германии в конце 2024 года и которые затем были переданы Украине, что снизило общую стоимость покупки Leopard.

"Мы оснащаем хорватскую армию самыми современными танками Leopard 2A8 и тем самым продолжаем процесс модернизации вооруженных сил", - сказал Анушич.

Танки заменят устаревшие хорватские M-84, югославскую модификацию советской платформы T-72, впервые поставленную на вооружение в 1980-х годах.

Частично финансируется ЕС

В период с 2026 по 2030 год Хорватия профинансирует 1,14 миллиарда евро в рамках инструмента SAFE Европейского союза, а оставшиеся 343,5 миллиона евро будут покрыты из национального бюджета до 2033 года.

Поставки запланированы на период с 2028 по 2030 год, в комплект поставки войдут тренажеры, запасные части и полная логистическая поддержка, сообщают специализированные оборонные издания.

Покупка является частью совместной программы закупок, возглавляемой министерством обороны Германии, в которой также участвуют Норвегия, Чехия, Литва и Нидерланды.

Хорватия, также являющаяся членом НАТО, увеличила свой оборонный бюджет в 2024 году на 22,2 % по сравнению с 2023 годом, а в 2025 году, согласно отчетам министерства обороны, - еще на 18,2 %.

Страна с населением около 3,8 миллиона человек намерена превысить 2% ВВП по расходам на оборону к 2027 году, достичь 2,5% к 2027 году и 3% к 2030 году.

С момента полномасштабного вторжения России в начале 2022 года Загреб предоставил Украине военную помощь на сумму около 181 миллиона евро, включая танки и боевые машины пехоты, переданные в конце 2024 года, а также стрелковое оружие, боеприпасы, полевые пушки M-46 и защитное снаряжение.

По сообщениям, хорватские танки M-84 в настоящее время находятся в боевых действиях в составе 141-й механизированной бригады Украины.

Leopard 2A8, производимый компанией KNDS, представляет собой последнее поколение немецкого основного боевого танка и отличается усиленной броней и современными цифровыми системами.