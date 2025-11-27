Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Австрийских Альпах спасены попавшие в лавину лыжники

Ледник Штубай в Австрии
Ледник Штубай в Австрии Авторское право  Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
By Sertac Aktan и EBU
Опубликовано
Восемь лыжников спасены после схода лавины на австрийском леднике Штубай. На месте работали более 250 спасателей. Были задействованы вертолеты и собаки горно-лавинной службы.

В Австрийских Альпах удалось спасти попавших в лавину восемь лыжников. Инцидент произошел на леднике Штубай.

Как сообщается, группа каталсь за пределами размеченных и обработанных трасс. Предположительно, пересекая склон, лыжники спровоцировали сход лавины.

В поисковой операции приняли участие более 250 человек. Были задействованы вертолеты и собаки горно-лавинной службы.

Несколько спасенных лыжников получили легкие травмы. помощь им была оказана на месте. Троих доставили в больницу на вертолете. В группу входили граждане Германии, Болгарии и один австриец.

Даже при умеренной лавинной опасности, напоминают местные власти, катание вне обозначенных маршрутов требует специального оборудования — лавинных датчиков, лопат и подушек безопасности. Но и этот набор не обеспечивает стопроцентной гарантии выживания в лавине.

