Трамп поддерживает Пашиняна перед судьбоносными выборами в Армении

ФАЙЛ: Президент США Дональд Трамп приветствует премьера Армении Никола Пашиняна на саммите по прекращению войны Израиль–ХАМАС в Газе, Шарм-эш-Шейх, 13.10.2025
АРХИВ: Президент США Дональд Трамп приветствует премьера Армении Никол Пашиняна на саммите по прекращению войны Израиля и Хамас в Газе, Шарм-эш-Шейх, 13 октября 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Peter Barabas & Aleksandar Brezar
Трамп поддержал премьера Пашиняна, призвав армян «сделать Армению снова великой» перед решающими июньскими выборами. Поддержка США и ЕС его прозападного курса и растущее давление России усиливают геополитическую напряженность.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил о своей «полной и всеобъемлющей поддержке переизбрания» премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих выборах. Впервые президент США публично поддержал кандидата в стране, входящей в региональную орбиту влияния России.

В публикации в своей сети Truth Social Трамп назвал Пашиняна «большим другом и лидером» и добавил, что тот «делает свою страну сильной, богатой и очень защищённой» накануне решающих для Армении выборов 7 июня, где ожесточённая борьба разворачивается между лагерем премьера и поддерживаемыми Россией оппозиционными силами.

Напоминая о подписанном в прошлом году в Белом доме историческом мирном соглашении между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Трамп заявил, что «Никол полностью разделяет моё видение мира и процветания для Армении и всего Южного Кавказа».

Армянский премьер поблагодарил Трампа «за высокую оценку», сопроводив свой короткий ответ в X изображениями рядом стоящих флагов США и Армении.

Трамп связал эту редкую для себя поддержку со «стратегическими» соглашениями, подписанными в начале недели в Ереване госсекретарём США Марко Рубио и его армянским коллегой, что, по его словам, свидетельствует об усилении вовлечённости Вашингтона в регион.

«Вскоре США и Армения вместе начнут реализацию Маршрута Трампа ради международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ от Центральной Азии до самих Соединённых Штатов», – сказал Трамп.

«С помощью Никола мы выведем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные доселе высоты», – добавил он, завершив запись лозунгом: «Сделаем (Армению) снова великой — MAGA!».

Поддержка Трампа созвучна заявлению президента Франции Эмманюэля Макрона, прозвучавшему на недавнем саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

На саммите французский лидер заявил, что с поворотом Армении «в сторону Европы мы становимся свидетелями открытия новой эпохи» для страны Южного Кавказа, которая при Пашиняне строит своё мирное будущее уже вместе со своим недавним соперником Азербайджаном, а также с Турцией.

Выступая в среду рядом с Трампом в Белом доме, Рубио напомнил, что США «подписали соглашение о критически важных полезных ископаемых с Арменией, что напоминает о ещё одной войне, урегулировать которую помог президент Трамп», имея в виду историческое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном.

«Мы видим зарождение больших новых отношений с Арменией, которые на протяжении долгого времени фактически пребывали в застое», – добавил Рубио.

Соглашения по критически важным редкоземельным металлам, жизненно необходимым для современных технологий, и по торговому коридору «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) между Арменией и США являются для Вашингтона не только крупными экономическими успехами, но и свидетельствуют о важнейшем геополитическом развороте США в регионе, где экономически доминирует Россия и за влияние в котором также борется Китай.

Поддержка Трампа и последние договорённости с Ереваном далее укрепляют курс Пашиняна на прозападную ориентацию Армении, пока он ведёт жёсткую кампанию против оппозиции, открыто поддерживаемой Россией.

На фоне многочисленных обвинений в российском вмешательстве в избирательную кампанию в Армении Кремль усилил свои неоднократные предупреждения Еревану из‑за его западного курса, пригрозив прекратить поставки дешёвого газа и нефти и ввести дополнительные запреты на ключевой армянский экспорт в Россию, от которых Армения критически зависит.

Повторяя тактику, ранее применявшуюся в отношении Грузии и Молдовы, Россия, помимо критически важного энергетического давления, усилила экономическое воздействие на правительство Пашиняна, запретив импорт из Армении минеральной воды, вин и коньяка — как демонстрацию возможных последствия в случае победы Пашиняна 7 июня.

Пашинян до сих пор избегал открытой конфронтации с Москвой. При этом он продолжает жёстко критиковать своих оппонентов, обвиняя их в работе на иностранные спецслужбы.

Прямо отвечая лидеру Беларуси Александру Лукашенко, который заявил, что «Армения никому не нужна», Пашинян в четверг сказал, что «Армения больше не страна тысяч и десятков тысяч, а страна миллиардов и триллионов».

«Это больше не та страна, которую вы и ваши партнёры грабили», – подытожил Пашинян.

