Протесты в Чехии и Словакии в годовщину "Бархатной революции"

36-летие "Бархатной революции" протестующие в Словакии и Чехии отметили в понедельник антиправительственными демонстрациями.

"Бархатная революция" 1989 года положила конец десятилетиям коммунистического правления в бывшей Чехословакии, которая затем добровольно, без кровопролития, разделилась на два государства в 1993 году.

Затем Чехия и Словакия вступили в Евросоюз и НАТО, но многие граждане этих стран теперь опасаются, что их европейские ценности находятся под угрозой.

В словацкой столице Братиславе десятки тысяч людей протестовали против политики популистского премьер-министра Роберта Фико и его пророссийской позиции. Митинги и шествия прошли и в других городах.

Михал Шимечка, лидер партии "Прогрессивная Словакия":

"Идёт дождь, дует ветер, довольно холодно, но люди вышли на улицы, и это показывает, что им важна свобода, им важна демократия, и они не позволят ее отнять".

Тем временем в Чехии демонстранты выражали своё возмущение составом недавно сформированного правительства.

Микулаш Минарж, член ассоциации "Миллион мгновений за демократию": "

"Про нас будут говорить, что мы протестуем против результатов свободных выборов, но это неправда. Мы не протестуем против результатов выборов, мы просто хотим соблюдения основных демократических принципов".

Бизнесмен-миллиардер Андрей Бабич победил на парламентских выборах в Чехии в октябре, но его популистская партия ANO ("Акция недовольных граждан") абсолютного большинства не набрала, и Бабич недавно сформировал коалицию, в которую вошла также ультраправая партия "Свобода и прямая демократия", выступающая против ЕС и НАТО.