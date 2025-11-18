Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Протесты в Чехии и Словакии в годовщину "Бархатной революции"

Люди держат мобильные телефоны с фонариками во время митинга в честь 36-й годовщины "Бархатной революции" в Братиславе, Словакия, 17 ноября 2025 года.
Люди держат мобильные телефоны с фонариками во время митинга в честь 36-й годовщины "Бархатной революции" в Братиславе, Словакия, 17 ноября 2025 года. Авторское право  Jaroslav Novak/TASR via AP
Авторское право Jaroslav Novak/TASR via AP
By Emma De Ruiter & Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

"Бархатная революция" 1989 года положила конец десятилетиям советского коммунистического правления в бывшей Чехословакии, которая мирно разделилась на два государства в 1993 году.

36-летие "Бархатной революции" протестующие в Словакии и Чехии отметили в понедельник антиправительственными демонстрациями.

"Бархатная революция" 1989 года положила конец десятилетиям коммунистического правления в бывшей Чехословакии, которая затем добровольно, без кровопролития, разделилась на два государства в 1993 году.

Затем Чехия и Словакия вступили в Евросоюз и НАТО, но многие граждане этих стран теперь опасаются, что их европейские ценности находятся под угрозой.

В словацкой столице Братиславе десятки тысяч людей протестовали против политики популистского премьер-министра Роберта Фико и его пророссийской позиции. Митинги и шествия прошли и в других городах.

Михал Шимечка, лидер партии "Прогрессивная Словакия":

"Идёт дождь, дует ветер, довольно холодно, но люди вышли на улицы, и это показывает, что им важна свобода, им важна демократия, и они не позволят ее отнять".

Тем временем в Чехии демонстранты выражали своё возмущение составом недавно сформированного правительства.

Микулаш Минарж, член ассоциации "Миллион мгновений за демократию": "

"Про нас будут говорить, что мы протестуем против результатов свободных выборов, но это неправда. Мы не протестуем против результатов выборов, мы просто хотим соблюдения основных демократических принципов".

Бизнесмен-миллиардер Андрей Бабич победил на парламентских выборах в Чехии в октябре, но его популистская партия ANO ("Акция недовольных граждан") абсолютного большинства не набрала, и Бабич недавно сформировал коалицию, в которую вошла также ультраправая партия "Свобода и прямая демократия", выступающая против ЕС и НАТО.

Видеомонтаж • Evelyn Ann-Marie Dom

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Чехия: победитель парламентских выборов, Андрей Бабиш подписал соглашение с правыми партиями

ЕС добивается от Словакии снятия вето на санкции против России

Десятки раненых в результате столкновения двух поездов на западе Словакии