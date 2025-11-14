Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Украинские солдаты умирают от эпидемии Первой мировой войны

Военные медики оказывают первую помощь раненому украинскому солдату в пункте медицинской стабилизации в Донецкой области.
Военные медики оказывают первую помощь раненому украинскому солдату в пункте медицинской стабилизации в Донецкой области. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Украинские врачи сообщают о росте числа случаев газовой гангрены. Эта болезнь известна по окопам Первой мировой войны и считалась практически искорененной с тех пор.

Украинские военные медики рассказали газете The Telegraph, что эвакуация раненых солдат с поля боя стала практически невозможной из-за ударов российских беспилотников. Поэтому инфекции, которые, казалось, ушли в прошлое, теперь распространяются с ужасающей скоростью из-за задержек в лечении.

Одна из них - газовая гангрена, бактериальная инфекция, от которой когда-то умирали солдаты в окопах Первой мировой войны, потому что им не давали антибиотиков. Спасительные лекарства были разработаны только после войны, после открытия пенициллина в 1928 году.

Участились случаи газовой гангрены среди украинских солдат

Согласно докладу, эта болезнь поражает солдат в современной окопной войне в Украине. И даже сегодня, как утверждается, она то и дело приводит к летальным исходам. Причина: устойчивость инфекции к антибиотикам, которая значительно возросла на украинском фронте, рассказал изданию медик из восточного региона военных действий - Запорожья.

Газовая гангрена - это серьезная мышечная инфекция, вызываемая в основном бактериями Clostridium, при которой под кожей образуются пузырьки газа. Отсюда и название.

Бактерии Clostridium распространяются и размножаются в бедных кислородом, некротических тканях. Возникает отек, ткани обесцвечиваются. Пациенты испытывают сильную боль и чувствуют покалывание при движении газа.

Инфекция обычно возникает после таких ранений, как глубокие огнестрельные или осколочные ранения, особенно если медицинская помощь задерживается, как это часто бывает в Украине. Фельдшер, с которым беседовала газета Telegraph, объяснил: "У нас есть люди, которые были ранены несколько недель назад и просто сидят в подземных стабилизационных палатах, где мы поддерживаем их жизнь, как можем".

Related

Эвакуация раненых под постоянным огнем практически невозможна

Полевые госпитали были организованы в бункерах и подвалах заброшенных зданий. Однако правильное лечение газовой гангрены там практически невозможно. А вывезти раненых не позволяют постоянные обстрелы.

"Газовая гангрена, если ее не лечить, чрезвычайно опасная для жизни инфекция, смертность от которой составляет почти 100 процентов", - сказал профессор микробиологии Линдси Эдвардс в интервью газете Telegraph. Далее он пояснил: "Обычно лечение газовой гангрены включает в себя хирургическую дебридмент [удаление инфицированных тканей] и введение очень сильных доз антибиотиков внутривенно".

Однако такое комплексное лечение, которое также требует доступа к лаборатории, невозможно на передовой в Украине. По словам фельдшера, беседовавшего с Telegraph, бригады хирургов готовы оказать необходимую помощь для спасения жизни, но эвакуация раненых крайне сложна и часто задерживается.

"Мы видим, как все больше людей с ранениями, которые должны были выжить - например, после ампутации или в случаях, когда кому-то просто необходимо переливание крови, - умирают в полевых условиях, - рассказал медик. - Многие из них не могут быть эвакуированы вовремя и просто не доживают до этого момента".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Эммануэль Макрон встретится с Владимиром Зеленским в понедельник в Париже

Первый в России робот-гуманоид AIDOL на базе ИИ упал во время сценического дебюта

Страны Северной Европы и Балтии выделят €430 млн на закупку оружия для Украины