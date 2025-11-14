Украинские солдаты умирают от эпидемии Первой мировой войны

Украинские военные медики рассказали газете The Telegraph, что эвакуация раненых солдат с поля боя стала практически невозможной из-за ударов российских беспилотников. Поэтому инфекции, которые, казалось, ушли в прошлое, теперь распространяются с ужасающей скоростью из-за задержек в лечении.

Одна из них - газовая гангрена, бактериальная инфекция, от которой когда-то умирали солдаты в окопах Первой мировой войны, потому что им не давали антибиотиков. Спасительные лекарства были разработаны только после войны, после открытия пенициллина в 1928 году.

Участились случаи газовой гангрены среди украинских солдат

Согласно докладу, эта болезнь поражает солдат в современной окопной войне в Украине. И даже сегодня, как утверждается, она то и дело приводит к летальным исходам. Причина: устойчивость инфекции к антибиотикам, которая значительно возросла на украинском фронте, рассказал изданию медик из восточного региона военных действий - Запорожья.

Газовая гангрена - это серьезная мышечная инфекция, вызываемая в основном бактериями Clostridium, при которой под кожей образуются пузырьки газа. Отсюда и название.

Бактерии Clostridium распространяются и размножаются в бедных кислородом, некротических тканях. Возникает отек, ткани обесцвечиваются. Пациенты испытывают сильную боль и чувствуют покалывание при движении газа.

Инфекция обычно возникает после таких ранений, как глубокие огнестрельные или осколочные ранения, особенно если медицинская помощь задерживается, как это часто бывает в Украине. Фельдшер, с которым беседовала газета Telegraph, объяснил: "У нас есть люди, которые были ранены несколько недель назад и просто сидят в подземных стабилизационных палатах, где мы поддерживаем их жизнь, как можем".

Эвакуация раненых под постоянным огнем практически невозможна

Полевые госпитали были организованы в бункерах и подвалах заброшенных зданий. Однако правильное лечение газовой гангрены там практически невозможно. А вывезти раненых не позволяют постоянные обстрелы.

"Газовая гангрена, если ее не лечить, чрезвычайно опасная для жизни инфекция, смертность от которой составляет почти 100 процентов", - сказал профессор микробиологии Линдси Эдвардс в интервью газете Telegraph. Далее он пояснил: "Обычно лечение газовой гангрены включает в себя хирургическую дебридмент [удаление инфицированных тканей] и введение очень сильных доз антибиотиков внутривенно".

Однако такое комплексное лечение, которое также требует доступа к лаборатории, невозможно на передовой в Украине. По словам фельдшера, беседовавшего с Telegraph, бригады хирургов готовы оказать необходимую помощь для спасения жизни, но эвакуация раненых крайне сложна и часто задерживается.

"Мы видим, как все больше людей с ранениями, которые должны были выжить - например, после ампутации или в случаях, когда кому-то просто необходимо переливание крови, - умирают в полевых условиях, - рассказал медик. - Многие из них не могут быть эвакуированы вовремя и просто не доживают до этого момента".