В Венесуэле проходят военные учения на фоне обострения отношений с США

Венесуэла проводит масштабные военные учения. Как сообщается, их цель - повысить обороноспособность страны и укрепить защиту своего воздушного пространства от возможной иностранной агрессии.
В маневрах задействованы около двухсот тысяч военнослужащих вооруженных сил, ополченцев, полицейских.Также в учениях принимают участие общественные деятели, связанные с правительством Николаса Мадуро.
Маневры проходят на фоне напряженности в отношениях с США, которая возросла после приказа администрации Трампа направить военные корабли в воды Карибского бассейна вблизи Венесуэлы.
Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков.За последние месяцы США нанесли удары по нескольким судам в Карибском бассейне, которые как заявляет Вашингтон, перевозили наркотики.
В начале недели об одном из таких ударов объявил министр обороны США Пит Хегсет.По данным западных информагентств, с сентября погибли по меньшей мере 75 человек в результате 19 ударов США по подозрительным судам.