В Венесуэле проходят военные учения на фоне обострения отношений с США

Архив
Авторское право  Jesus Vargas/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Jesus Vargas/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

За последние месяцы США нанесли удары по нескольким судам в Карибском бассейне, которые как заявляет Вашингтон, перевозили наркотики.

Венесуэла проводит масштабные военные учения. Как сообщается, их цель - повысить обороноспособность страны и укрепить защиту своего воздушного пространства от возможной иностранной агрессии.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В маневрах задействованы около двухсот тысяч военнослужащих вооруженных сил, ополченцев, полицейских.Также в учениях принимают участие общественные деятели, связанные с правительством Николаса Мадуро.

Маневры проходят на фоне напряженности в отношениях с США, которая возросла после приказа администрации Трампа направить военные корабли в воды Карибского бассейна вблизи Венесуэлы.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков.За последние месяцы США нанесли удары по нескольким судам в Карибском бассейне, которые как заявляет Вашингтон, перевозили наркотики.

В начале недели об одном из таких ударов объявил министр обороны США Пит Хегсет.По данным западных информагентств, с сентября погибли по меньшей мере 75 человек в результате 19 ударов США по подозрительным судам.

