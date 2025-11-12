Министр юстиции Украины Герман Галущенко отстранен от должности на фоне масштабного расследования коррупции в государственной атомной энергетической компании "Энергоатом".

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства в среду утром.

"Принято решение об отстранении Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции", - говорится в сообщении на сайте X.

"Решением правительства исполнение обязанностей министра возложено на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак".

С 2021 года Галущенко занимал пост министра энергетики Украины, а в июле этого года был назначен министром юстиции. Сейчас он находится под следствием Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в связи с масштабной коррупционной схемой, связанной с "Энергоатомом".

Галущенко заявил, что поддерживает решение правительства о его отстранении, добавив, что у него был разговор с премьер-министром.

"Я полностью согласен: сначала должно быть принято политическое решение, и только потом мы должны разбираться со всеми деталями", - написал он в Facebook.

"Я не цепляюсь за пост министра и не буду за него цепляться. Я считаю, что отстранение от должности на время расследования - это цивилизованный и правильный ход. Я буду защищаться в рамках правового поля и доказывать свою позицию".

Ранее правительство Украины также объявило о своем решении распустить наблюдательный совет "Энергоатома".

Расследование НАБУ продолжается

Во вторник антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении восьми лицам.

Оно также опубликовало записи, на которых группа, используя кодовые имена и зашифрованные формулировки, обсуждает предполагаемые откаты и взятки.

По данным НАБУ, главным организатором предполагаемой коррупционной схемы считается Тимур Миндич, бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского.

Он является совладельцем производственной компании "Квартал 95", основанной и ранее частично принадлежавшей президенту Украины.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Савицкий заявил на заседании суда во вторник, что Миндич предположительно совершил преступление, незаконно оказывая влияние на Галущенко.

НАБУ сообщило, что расследование длилось 15 месяцев, в ходе которого было проведено 1000 часов прослушивания и 70 обысков. Галущенко также фигурирует в записях НАБУ.