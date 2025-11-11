"Чистота в компании - приоритет". Зеленский поддержал расследование о махинациях в энергетике

В Украине набирает обороты громкое антикоррупционное расследование в энергосекторе. В Минюсте страны подтвердили проведение следственных действий с участием Германа Галущенко, который ранее занимал должность министра энергетики, отметив, что принцип "нулевой толерантности" действует для всех без исключения.

Накануне об обысках у Галущенко, проведенных следователями НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - прим.), сообщили украинские СМИ.

С обысками, судя по информации журналистов, пришли и к бизнесмену, совладельцу "Квартала 95" Тимуру Миндичу, которого называют другом президента Зеленского. "Украинская правда" сообщила, что за несколько часов до обыска Миндич якобы покинул территорию страны.

Представители НАБУ обнародовали заявление о том, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводят "масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики". Следователи считают, что причастные выстроили "крупную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, "Энергоатом".

В НАБУ полагают, что подозреваемые собирали взятки с подрядчиков "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости каждого контракта. "15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Детали появятся со временем" , - пообещало НАБУ.

Президент Украины Зеленский поддержал усилия антикоррупционных структур по разоблачению незаконных схем в энергосекторе, однако не назвал никаких имен. "Чистота в компании ("Энергоатом" - прим. ) - это приоритет", - отметил он.

Расследование идет в период, когда энергетическая инфраструктура Украины регулярно обстреливается российскими военными. Во многих городах на протяжении долгих часов нет света и тепла. Зеленский в связи с этим не раз призывал мировое сообщество усилить давление на Москву. На днях украинский лидер заявил о подготовке новых переговоров с международными партнерами, цель которых – укрепление национальной энергосистемы перед зимним сезоном. В фокусе внимания сторон - поставка оборудования, финансовая помощь и усиление противовоздушной обороны.

Ряд украинских СМИ и наблюдателей считают скандал вокруг возможных коррупционных схем в отрасли ответом НАБУ на недавнюю атаку Зеленского на независимое ведомство. Предпринятая Киевом попытка поставить НАБУ под контроль генпрокуратуры столкнулась с самыми массовыми протестами с момента полномашстабного вторжения России в Украину.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано 10 лет назад в качестве инструмента по борьбе с махинация и подкупом, на развитии подобного независимого органа особенно настаивали западные партнёры Украины.