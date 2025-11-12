Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
"Страна находится в состоянии войны", - министр обороны Пакистана

Похороны адвоката Зубайра Аслама Гуммана, погибшего во вторник в результате теракта в Исламабаде. 12 ноября 2025 г.
Похороны адвоката Зубайра Аслама Гуммана, погибшего во вторник в результате теракта в Исламабаде. 12 ноября 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
После терактов, произошедших во вторник в Ване и Исламабаде, министр обороны Пакистана Хаваджа Аисф заявил, что страна находится в состоянии войны с терроризмом.

Боевики группировки "Движение талибов Пакистана" взяли на себя ответственность за взрыв у здания суда в Исламабаде. Жертвами произошедшего накануне теракта стали 12 человек. Около тридцати получили ранения. Смертник привел в действие взрывное устройство рядом с полицейским автомобилем. Корреспондент Euronews передает из Лахора.

Золтан Шипошедь, Euronews:

"Страна находится в состоянии войны. Так заявил министр обороны Пакистана после терактов, произошедших во вторник. В этот день была атакована кадетская школа в Ване, а затем рано утром террорист-смертник подорвал себя у здания суда в Исламабаде. Погибли 12 человек.

Страна находится в состоянии войны, но не знает, с кем именно. Первоначально правительство заявило, что за нападениями могут стоять индийские прокси, что было бы неудивительно, поскольку Индия и Пакистан десятилетиями спорят из-за принадлежности региона Кашмир.

Местные жители и местные СМИ, однако, с самого начала предположили, что за нападениями может стоять афганские талибы. Власти проанализировали записи с 92 камер видеонаблюдения и использовали искусственный интеллект, чтобы выследить нападавшего в Исламабаде. Пока все выглядит так, что взрыв совершил боевик из числа пакистанских талибов, возглавляемых талибами афганскими.

Здесь, в Лахоре, мы чувствуем, что уровень боеготовности повышен. Нас также проверяют через каждые 50-100 метров. Но с кем бы мы ни говорили, люди верят, что терактов больше не будет".

Поделиться Комментарии

