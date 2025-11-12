Макрон и Аббас объявили о создании "совместного комитета" по разработке конституции государства Палестина

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в Париже переговоры с Махмудом Аббасом. На бриинге после встречи Макрон особо отметил, что разговаривал с "президентом государства Палестина".

"Вместе мы готовимся к следующему дню, когда два государства, Израиль и Палестина, будут жить бок о бок в мире и безопасности", - заявил президент республики в своем приветственном послании на платфломе Х.

Переговоры были сосредоточены на _"_стабилизации ситуации в Газе" и "укреплении государства Палестина" посредством проведения "необходимых реформ".

В совместном заявлении по итогам встречи с Махмудом Аббасом Эммануэль Макрон призвал к "скорейшему возвращению Палестинской администрации" в разрушенный войной сектор Газа.

По мнению французского президента, реформы являются "непременным условием создания жизнеспособного, демократического и суверенного палестинского государства рядом с Израилем". Лидеры двух стран объявили о создании "совместного комитета" для разработки конституции Палестины.

В свою очередь, Махмуд Аббас подтвердил "приверженность" проведению реформ в Палестинской автономии, а также президентских и парламентских выборов.

Макрон уточнил, что они состоятся "через год после перехода ко второй фазе прекращения огня" в Газе. Первая фаза еще продолжается. Макрон подчеркнул, что приоритетом является проведение "свободных, прозрачных и демократических выборов на всех палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Президент Франции обратился с предупреждением к Израилю. Говоря о Западном береге Иордана, он выразил сожаление по поводу "насилия со стороны поселенцев и ускорения реализации проектов строительства поселений".Планы _"_частичной или полной" аннексии этой территории "представляют собой красную черту, на которую мы вместе с нашими европейскими партнерами будем решительно реагировать, если они будут реализованы", - предупредил он.

Президент Франции также призвал Израиль "перевести таможенные доходы, причитающиеся Палестине, и восстановить отноешния банковскую переписку между израильскими и палестинскими учреждениями".

"Аббас манипулирует Францией

Приглашение Аббаса во Францию вызвало недовольство в еврейском государстве. В заявлении, опубликованном на сайте X, посольство Израиля во Франции утверждается, что Махмуд Аббас "манипулирует Францией". В ведомстве отметили, что Аббас отрицает Холокост, а рейтинг популярности политика. который удерживает власть на протяжении 20 лет составляет "менее 15%".

В пресс-релизе также утверждается, что Палестинская автономия использует часть средств, выделяемых Францией и другими европейскими странами, для "финансирования роскошного образа жизни Аббаса (...) и выплат террористам по принципу "плати за убийство".

Под "Платой за убийство" подразумевается "Фонд мучеников" - механизм помощи семьям задержанных или погибших палестинцев, в результате совершенных ими актов насилия против израильтян. Официально фонд был упразднен в феврале Палестинской администрацией, но Израиль считает, что он продолжает работать.

Визит в Национальное собрание

В среду Махмуда Аббаса в Национальном собрании приветствует его председатель Яэль Браун-Пиве. Эта встреча "даст возможность обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и, в частности, реализацию мирного плана для Газы, принятого на саммите в Шарм-эль-Шейхе", говорится в пресс-релизе.

"Она также даст возможность обсудить вклад и помощь Франции в эти усилия по достижению прочного мира на основе решения о двух государствах", - добавляется в заявлении.