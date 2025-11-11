Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Made in Italy на немецких железных дорогах: поезда Italo и Frecciarossa будут курсировать в Германии

Высокоскоростной поезд Italo компании Ntv ожидает отправления с римского вокзала Тибуртина, 20 апреля 2012 г.
Высокоскоростной поезд Italo компании Ntv ожидает отправления с римского вокзала Тибуртина, 20 апреля 2012 г. Авторское право  Gregorio Borgia/AP
Авторское право Gregorio Borgia/AP
By Filippo Gozzo
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Ferrovie Italiane и Italo планируют создать две компании в Германии, которые будут курсировать между основными немецкими городами каждые один-два часа.

Пассажиры в Германии скоро начнут ездить на итальянских скоростных поездах Italo и Frecciarossa, которые считаются более современными, быстрыми и дешевыми, чем Ice главной немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Это решение было принято в связи с кризисом в железнодорожной системе Берлина после получения разрешения федерального правительства .

Компания, действующая в условиях квазимонополии (региональные сообщения обслуживают небольшие частные компании), имеет задолженность более чем в восемь миллиардов евро.

Более того, в 2025 году более чем каждый второй поезд в Германии прибывал с опозданием, тогда как 20 лет назад это касалось лишь 3% от общего числа поездов.

Теперь Италия собирается экспортировать свои высокоскоростные поезда именно для решения этой проблемы, так как пассажиры жалуются на постоянные неудобства и задержки на железнодорожных линиях.

Italo и Frecciarossa в Германии

Уже планировалось, что в течение двух лет итальянские скоростные поезда соединят Рим с Берлином через Милан.

Однако теперь Ferrovie Italiane и Italo планируют создать две компании в Германии, которые будут курсировать между основными немецкими городами каждые один-два часа.

Обе компании и Deutsche Bahn не дали комментариев, но немецкая газета Frankfurter Allgemeine подтвердила правдивость слухов.

Стефано Доннарумма, управляющий директор FS Group, заявил, чтоотношения с Deutsche Bahn прекрасные.

Italo, за которой стоит крупнейшая в мире судоходная компания Msc, может инвестировать миллиарды евро в Германию.

Разумеется, обе компании требуют долгосрочных гарантий от федерального правительства канцлера Фридриха Мерца.

Кризис немецкой железнодорожной системы

Германия переживает, пожалуй, самый серьезный железнодорожный кризис в своей истории.

Помимо задержек, инфраструктура нуждается в модернизации и расходах на сумму более 100 миллиардов: 40 важнейших маршрутов отстают от графика на пять лет, и работы будут завершены только к 2035 году; три тысячи километров путей нуждаются в обновлении; 800 мостов небезопасны, а некоторые из них необходимо снести; многие станции нуждаются в ремонте.

Один из примеров - вокзал в Штутгарте, который должен был стать подземным, как вокзал в Болонье, и который спустя 20 лет все еще не достроен, а затраты выросли в три раза.

Итальянские поезда тоже не идеальны: в 2024 году 30% поездов Frecciarossa и 20% Italo прибывали с опозданием.

Ferrovie Italiane закрыла свой последний баланс с дефицитом в 89 миллионов. Italo с балансом в 911 миллионов сократила свои активы на треть до 108 миллионов.

Но это все равно лучше, чем у Deutsche Bahn.

Берлин полагается на Италию в вопросах железных дорог

Другие европейские железнодорожные компании, например, австрийские и французские, уже обеспечивают некоторое сообщение в Германии, как пассажирское, так и грузовое.

Из Вены в Берлин можно добраться ночью на австрийских поездах, а французские высокоскоростные поезда TGV могут курсировать по некоторым маршрутам в Германии, хотя это лишь небольшие сообщения, не сопоставимые с масштабами обслуживания Italo и Frecciarossa в немецкой железнодорожной системе.

Первый признак того, что Берлин все чаще обращается к Италии для решения железнодорожного кризиса, появился 1 сентября, когда52-летняя Эвелин Палла из Больцано возглавила Deutsche Bahn, став первой женщиной за 200-летнюю историю концерна.

Новый генеральный директор присоединилась к группе в 2019 году и получила опыт работы в компании Infineon, энергетическом концерне E.ON и австрийском железнодорожном операторе OeBB**.**

Став исключением из исторической традиции немецких "доморощенных" руководителей, итальянский менеджер призвана восстановить немецкий железнодорожный гигант и вернуть поездам пунктуальность.

Вскоре Италия займет лидирующие позиции в железнодорожной системе Германии.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Германия привлекает подростков в армию из-за нехватки солдат

Депутат от "АдГ" требует от Польши возмещения ущерба за подрыв газопровода "Северный поток"

Лидер немецких ультраправых агитирует за Орбана в Будапеште