Депутат от "АдГ" требует от Польши возмещения ущерба за подрыв газопровода "Северный поток"

Кай Готтшальк, председатель комитета федерального парламента Германии, расследующего скандал с компанией платежных систем Wirecard, выступает в Берлине
Кай Готтшальк, председатель комитета федерального парламента Германии, расследующего скандал с компанией платежных систем Wirecard, выступает в Берлине
Авторское право AP Photo/Michael Sohn
By Agata Todorow
Опубликовано
Кай Готтшальк объявил, что иск о компенсации за подрыв "Северных потоков" против Польши станет его "первым решением на посту министра финансов". Его партию "Альтернатива для Германии", которая сейчас является самой популярной в стране, давно критикуют за связи с Россией

"1,3 триллиона евро должны покрыть компенсацию за участие Польши в подрыве "Северного потока". Первым моим шагом на посту министра финансов станет рассмотрение этих требований", - написал немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии" Кай Готтшальк на платформе X.

Он закончил свою запись словами "хорошо смеется тот, кто смеется последним", добавив польский флаг и сердце синего цвета "АдГ".

Запись Кая Готтшалка на сайте X
Запись Кая Готтшалка на сайте X

Готтшальк, один из ведущих депутатов "АдГ", с 2017 года постоянно заседает в Бундестаге и является представителем фракции по финансовой политике. Он был одним из основателей партии в 2013 году. В прошлом году в составе делегации "Альтернативы" он посетил США, где встречался с кругами, связанными с Республиканской партией и президентом Дональдом Трампом.

26 сентября 2022 года на дне Балтийского моря произошел сбой в работе трех из четырех веток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", по которым природный газ поступал из России в Германию.

К заговору с целью подрыва газопроводов якобы был причастен, в частности, Владимир Ж., гражданин Украины, проживающий в Польше. Польский суд отказался экстрадировать его в Германию на том основании, что "если за миссией по уничтожению вражеских трубопроводов стояла Украина, то эти действия не были противозаконными". Затем политик "АдГ" обвинил Польшу в "сотрудничестве с террористами" и выступил за замораживание средств, выделяемых ЕС на нужды страны.

Украинец, идентифицируемый только как Владимир Ж., справа, подозреваемый немецкой прокуратурой в причастности к атаке на газопровод
Украинец, идентифицируемый только как Владимир Ж. (справа), которого немецкие прокуроры подозревают в причастности к атаке на газопровод

Это не первое критическое заявление представителя "АдГ" в адрес Польши. Фабиан Кюбель, активист "Альтернативы для Германии" и бывший член руководящего органа молодежной группы Junge Alternative в Саксонии, 18 ноября опубликовал на платформе X серию постов, направленных против Польши. В них утверждается, что "поляки - это афроамериканцы Европы".

"Это не является официальной позицией партии"

В интервью Euronews Томаш Фройлих, депутат от "АдГ" польского происхождения, подчеркнул, что запись Кая Готтшалка не является официальной позицией партии, а скорее его частным мнением. "Я еще не говорил с ним об этом, я бы не стал делать таких заявлений. "АдГ" как партия не делает подобных заявлений о Польше", - сказал Фрёлих. "Похоже, что запись Готтшалька имела иронический подтекст и не должна восприниматься так буквально. Он выразил свое несогласие со вступлением Доминика Тарчинского и с требованиями репараций с польской стороны. Все немецкие партии выступают против репараций", - добавил депутат от "АдГ".

Споры вокруг "АдГ" и связей с Россией

"АдГ", которая в настоящее время является одной из самых популярных партий в Германии, на протяжении многих лет вызывает споры из-за ее связей с Россией.

Политики партии часто посещают российское посольство в Берлине, а некоторые также ездят в саму Россию. В прошлом звучали обвинения в том, что они делились с русскими конфиденциальной информацией. Однако позиция парламентариев по этим сообщениям однозначна.

"Геополитическая программа "АдГ" исходит из школы реализма, наш подход многовекторный. Мы считаем, что дипломатия - это разговор со всеми, даже если мы не согласны", - подчеркивает Томаш Фрёлих.

Депутат отметил, что его коллеги по партии гораздо чаще ездят с официальными визитами в США, чем в Россию. "Почему-то именно эти встречи с русскими привлекают наибольшее внимание. Нас обвиняют в том, что мы являемся так называемой пятой колонной, но это не так. Просто у нас другой подход к дипломатии, и мы говорим со всеми ради национального блага Германии", - заключил Фрёлих.

На последних парламентских выборах "Альтернатива для Германии" набрала 20,8% голосов, заняв второе место после коалиции ХДС/ХСС, которая получила 28,5% поддержки. В настоящее время, согласно некоторым опросам, AfD опережает всех конкурентов и занимает первое место.

