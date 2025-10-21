Прямую демократию через референдумы, независимые СМИ и суды, разделение властей по классическим либеральным принципам, наконец, идеологически нейтральные школы пообещала своей стране сопредседатель ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель.

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Рассказать о программе своей партии немецкую союзницу Виктора Орбана пригласил в Будапешт "Институт 21 века" (21st Century Institute) - местный аналитический центр, финансируемый венгерским правительством.

"Хорошо управляемое государство не командует своими гражданами, - сказала Вайдель, - оно не раздаёт деньги идеологическим лоббистским группам и приспешникам по всему миру - не добывает себе поддержку такими неофеодальными методами", - сказала Вайдель с трибуны.

Она подробно перечислила проблемы Германии - от, по её словам, неконтролируемой иммиграции до, ошибочной политики "зеленых". По мнению Вайдель, решение проблем кроется в демократии, когда наиболее важные вопросы решаются гражданами на референдумах и когда система сдержек и противовесов работает слаженно. Вайдель убеждена, что в таких условиях пресса и судебные органы находятся вне зоны влияния государства.

В своей речи немецкий политик высоко оценила работу венгерского премьер-министра, которому предстоит борьба за переизбрание через полгода.

"Ветер в Европе переменился. Венгрия долгие годы была маяком свободы и суверенитета и важным примером для подражания. С тех пор многие другие страны последовали за ней. И сегодня вечером я обещаю: Германия сделает это", - уверена сопредседатель АдГ.

Она также назвала Будапешт лучшим местом для встречи Путина и Трампа.

"Нет в мире лучшего места, чем Будапешт, чтобы обсудить, как можно добиться мира в Европе и не допустить и преодолеть очередной раскол на нашем континенте", - считает Алиса Вайдель.

На досрочных парламентских выборах в феврале "Альтернатива для Германии" заняла второе место после христианских демократов, но основные партии изолировали её в Бундестаге "брандмауэром" (отказом от любого сотрудничества)

Примечательно, что сам Орбан долгое время считался союзником блока ХДС/ХСС. Его отдаление от немецких правоцентристов началось с миграционного кризиса в 2015 году, когда он занял противоположную позицию по отношению к политике Ангелы Меркель. Во время февральских выборов Орбан впервые публично поддержал партию Алисы Вайдель.